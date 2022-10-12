【免針紙】病人權益組織：兩萬病人9天寬限期不易再獲免針紙　當局應彈性處理

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7名西醫疑濫發逾兩萬張「免針紙」將於今日（12日）失效，高等法院今批出臨時禁制令，禁止政府廢除違法醫生涉濫發的「免針紙」，直至司法程序完結。港府今表示，暫緩實施拒絕接納該等豁免證明書的相關安排，直至法院就有關司法覆核案件進行正式聆訊並作出進一步指示。香港病人政策連線主席林志釉今日（12日）表示，收到病患求助，指不少醫生拒絕開豁免書，擔心事件影響有需要的病人。

林志釉接受電台訪問時指，自涉事醫生被捕後，不少醫生因怕惹麻煩而拒為病人簽免針紙，包括受今次事件影響的病人，即使因官司而額外有最少9天「寬限期」，該兩萬名病人亦不易再取得免針紙，認為該批免針紙原本時效多為3至6個月，即使不取消亦會自然失效，當局應彈性處理。

有些人上去見到醫生，醫生說，你現有一張免針紙未過期，一告訴他那張就是該七名醫生其中一位開，醫生已經說那我們不處理。有兩萬多市民透過另外一些醫生取，一些市民都會擔心在未來日子，當他們沒被廢除的免針紙失效後，亦可能再找不到醫生寫

他稱，昨日有到法庭旁聽，對法庭頒布判詞內容感意外，因為法官在關鍵之處作出不少分析，似乎法官有答案和看法，傾向認為醫務衞生局局長欠缺權力作出廢除「免針紙」安排。

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責任編輯：余思嵐