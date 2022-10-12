【國安教育】有學生被指不尊重升旗儀式被罰停課　鄧飛認為教育局應制定罰則指引

▲ 有學生被指不尊重升旗儀式被罰停課，鄧飛認為教育局應制定罰則指引。（資料圖片）

荃灣聖芳濟中學14名學生在早會升旗前，沒有返回課室或到操場集隊，被校方指「不尊重升旗禮儀式的行為」，學生則解釋剛吃完早餐未及收拾物品集隊，校方因此罰該批學生停課3天。（詳情即看【下一頁】）。

將軍澳香島中學校長兼立法會議員鄧飛今日（12日）在一個電台節目表示，學校何時升旗及早會時間，都是預早安排，並有通知學生，又認為即使早會不設升旗禮，有涉事學生稱在早會期間吃早餐亦屬不正常現象，不能接受。

鄧飛指，按校方聲明，認為涉事中學有跟足程序處理，包括通知家長及教育局。不過，他指局方未有就不同情況提出懲處指引，一般交由校方處理，認為事件涉及國旗、國歌等法律問題，教育局應制定劃一、清晰的罰則指引，不應該交由學校校本處理。

至於懲罰會否過重，他解釋停課並非很嚴重的懲處，學校通常會在學生之間出現嚴重衝突、甚至打架才會勒令學生停課，但如果學生被記過，並反映在成績表上，對學生將來會有影響，認為停課介乎在記缺點和記過之間的懲處方式，一般停課亦會有教育跟進，性質未必很嚴重。

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責任編輯：李榮忠