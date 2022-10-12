【營養攝取】港媽迫日食10幾粒維他命飲「聖水」　15歲女大呻：食藥當飯食

▲ 港媽迫日食10幾粒維他命和飲「聖水」，令女兒十分辛苦。

要小朋友健康成長，最重要是有營養均衡的飲食。不過，有港媽卻自幼就讓女兒吃營養補充劑，包括維他命和魚油丸等，直至現時女兒15歲仍繼續塞藥，女兒早前不幸確診新冠肺炎，媽媽再購買了一堆「補肺」藥丸，每天都要吃10多粒藥，甚至要求女兒飲咳藥水和「聖水」，令女兒叫苦連天，不知如何是好。

有15歲女生在Instagram「schools.secrets」投稿，她表示，從小到大媽媽都購買不同的保健品給她吃，即使她無病無痛，亦沒有營養不良，媽媽依舊會要求她吃。她年幼時不懂，只能照媽媽指示做，直至現時15歲，媽媽仍繼續買維他命、魚油丸等給她吃。

而早前她確診新冠肺炎後，媽媽更變本加厲，買了一大堆維他命和「補肺」藥丸，在她復康後仍堅持要求她吃，

搞到我食藥好似當飯咁食，一日要食10幾粒藥。

最新影片：

迫飲「聖水」

在她確診期間，媽媽買了兩樽咳藥水，但因對病情無幫助，她只飲了1、2次，復康後更毋須再飲。惟媽媽竟要求她把所有咳藥水喝光，斥責她浪費藥物。媽媽更不知從何處買了一樽「聖水」，聲稱喝過後可以消毒，女兒被迫喝了幾次，心裡卻十分抗拒，曾試過與媽媽溝通不果，

我講完之後佢就開始發脾氣，發爛渣推冧晒啲嘢，話我唔尊重佢。我理解阿媽想我好嘅感受，但我覺得咁樣真係冇必要。

現時她與媽媽已「反面」，但媽媽仍繼續迫她食藥和喝「聖水」，女兒坦言無法與媽媽溝通，每次吃藥媽媽都監場，而她真的不想如此下去，請教網民辦法。

帖文引來網民熱論，不少網民都認為，無病無痛吃藥是不對的，除非日常生活攝取不足，否則補充劑不應亂食，而咳水和「聖水」更是不應飲，建議她找專業人士開解媽媽，媽媽與她反面都是為了迫她就範，並非事主的錯，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

長期過量攝取過量維他命後果

事實上，營養補充劑並非「多多益善」，長期過量攝取隨時弄巧反拙。本港消委會過往曾做過維他命產品檢測，並講解各款維他命的功用及長期過量攝取的後果。

脂溶性維他命

維他命A

功用：預防眼疾、維持呼吸道、腸道、毛髮及指甲等健康

長期過量攝取：增加肝臟出問題的風險；可導致嬰兒出現先天性缺憾

維他命D

功用：有助骨骼正常生長

長期過量攝取：容易導致高鈣血症，令腎臟和心臟受損；引起心律不正、嘔吐、食慾不振、便秘、體重減輕

維他命E

功用：有助抗氧化及保護皮膚

長期過量攝取：增加身體出血異常的風險，甚至導致出血性中風；增加男性患上前列腺癌的風險

維他命K

功用：有助血液凝固，以防流血過多

長期過量攝取：影響部分藥物的藥效

水溶性維他命

維他命B

功用：有助產生能量及細胞生長

長期過量攝取：過量的B6可致神經感覺失常；導致行動困難、手腳麻痺及對陽光極度敏感等

維他命C

功用：促進傷口癒合並增強抵抗力

長期過量攝取：引起腹瀉、噁心、腹部痙攣等不適；可能引致腎結石

葉酸

功用：有助製造DNA和遺傳物質，促進人體生長

長期過量攝取：孕婦過量攝取或增加兒童患上自閉症的機會

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳