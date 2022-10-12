【遊日禮儀】港人遊日常犯5大禁忌 居日30年港人：溫泉禁打卡都偷偷做

▲ 赴日旅游要遵守當地文化。

久未外遊，大家帶着興奮的心情旅行，是時候溫故知新，互相提點，做個文明受各國歡迎的遊客。

香港人最愛到日本旅行，大家都知日本人非常講究禮儀。我的大姊嫁了給一位日本人，在日本定居超過30年，她對日本人的文化和社交禮儀甚有心得，我向她查詢香港人在日本旅行時常犯的錯誤。她有以下分享：

第一，切記守時。無論是預訂日本餐廳、參觀農莊、拍造型照、學習花藝或上茶道班等等，日本人都預計對方準時到達。很多人喜歡以各種理由，例如塞車、迷路、小朋友要上廁所、購物退稅的人龍太長等等，為自己遲到開脫。

但遲到就是遲到，除非是不可預計的天災人禍，否則日本人會覺得你不守時，是對他的不尊敬。尤其是預訂餐廳，千萬別臨時失約，特別是沒通知店主和廚師，這是令日本人非常不滿，對香港顧客充滿抗拒。

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第二，要小心處理垃圾。日本人都會把垃圾分類處理，街上垃圾桶不多，因政府鼓勵市民盡量減少垃圾，把自己的垃圾帶回家先清潔後分類回收。有些香港人在餐廳用餐時，急不及待拆戰利品，然後把包裝紙和盒子等留在餐廳。這是要不得的行為，不但加重侍應生的工作，也表示對日本垃圾分類的文化不尊重。

另一問題是放聲講話，吵鬧大笑，特別是有些香港人喜歡在公眾地方教仔罵仔，令日本人非常不悅和不安。

此外，請勿擅闖私人地方包括田地和果園，更不要在博物館和神社等偷拍。不少遊客總想在溫泉打卡留倩影，即使禁止都偷偷而為，弄得神憎鬼厭。

尊重當地的規矩，是遊客的責任，文明外遊才能贏得世界的尊重。

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