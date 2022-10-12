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【港式茶記】港男澳牛埋單驚覺不夠$20決挑戰底線　員工6字回應超感動

健康 11:30 2022/10/12

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港男澳牛埋單驚覺不夠$20決挑戰底線，員工6字回應超感動。

位於佐敦的澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」，是本港老牌著名茶餐廳，有「澳牛哥哥」之稱的侍應火爆待客之道非常聞名，但每日仍客似雲來。近日有網民便分享自己光顧澳牛食早餐後，才發現帶唔夠錢「埋單」，但竟獲得職員放行的經歷，感嘆其實「澳牛，真係好有人情味」。

最新影片:

該名網民近日在香港茶餐廳及美食關注組分享，指自己去澳牛食早餐時，一開始便讚賞侍應哥哥十分細心，專登「俾張圓櫈」讓他放背囊，並指「炒蛋仍然咁好食」。不過，事主食完早餐之時，打算「銀包攞錢準備賣單之際」，竟發現銀包內「夾埋唔夠廿蚊」，他即時深感恐懼，心想「點算好呢？唔通今次要挑戰澳牛底線」，又指雖然曾聽聞「澳牛哥哥平時好細心好鐵漢柔情」，但自己「今劑食完嘢無錢畀喎」。

如是者過了幾分鐘後，事主形勢自己終「膽粗粗咁走出去諗住問下收銀阿姐收唔收Payme之類電子交易」，豈料，僅僅一開口說了句「唔好意思」，澳牛的收銀姐姐似乎已心領神會洞悉了事主情況，沒有要求他放下其他貴重物品，反吩咐事主「得喇，去撳機喇」，令他即時「鬆一口氣，即去撳機」，文末更以「澳牛，真係好有人情味」為總結。

事件曝光後，隨即成網民熱話，不少網民亦支持澳牛服務態度其實已大有改善，尤其是對老弱婦孺，「大肚去食都會比啲卡位你坐，又會叫你小心唔好kick 親」、「我腳傷佢都比卡位我。(我不是熟客)」，但有人則質疑事主為打手，反問「樓主收左幾多廣告費？」，又指「細心張凳畀你擺背囊 好浮誇喎 劇本寫好啲得唔得」。

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責任編輯：羅嘉欣

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