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【公院探病】醫管局明起更新急症、專科醫院探訪安排　3類病人每周訪客探訪最多7次

社會 11:10 2022/10/12

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醫管局明起更新急症、專科醫院探訪安排，3類病人每周訪客探訪最多7次。（資料圖片）

公立醫院繼早前調整非急症病房及部門的特別探訪安排後，醫院管理局宣布由明日（13日）起，有關安排會進一步擴展至急症、專科醫院及病房。醫院職員將聯絡家屬解釋個別病人的探訪安排及預約，家屬無須另行聯絡醫院。

醫管局最新探訪安排。（醫管局圖片）

醫管局今年5月6日開始，在 26 間非急症醫院/部門/病房恢復特別探訪安排，惟不包括接收新冠病人的病房/病格；由今年5月31日起亦已恢復23間醫院的特別探訪安排，相關醫院列表及訪客須知

所有探訪人士需在探訪前提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，並符合政府「疫苗通行證」的疫苗接種要求， 以及透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」，填寫探訪資料及閱讀探訪需知，獲取二維碼作探訪之用。進入醫院後亦須繼續遵守有關感情控制措施。

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責任編輯：陳麗娜

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