【下流上車族】鮑起靜破格演麻煩投訴王　林敏驄整蠱鮑姐羅毓儀「焗蟹」

▲ 《下流上車族》

林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤等主演TVB台慶劇《下流上車族》，將緊接《夢華錄》由10月17日起於翡翠台播出。

《下流上車族》是林敏驄處男拍劇外，金像獎影后鮑起靜今次一改慈母形象，演性格古怪的獨居老人兼「投訴王」閔謝毓霞。

閔老太除是「投訴王」亦是阿驄飾演的車志明的「哎吔阿媽」，當年車志明爸爸為了她拋妻棄子，遭志明稱呼為「老小三」。

談到車志明與閔老太的「冤」緣，是落錯車14年的志明一直未能上番車，太太莫雯慧（江美儀飾）又憶樓成狂，為圓上車夢志明把心一橫認「老小三」閔老太為母，意圖騙去閔老太的公屋單位，展開一場有笑有淚有反思的公屋爭奪戰。

▲ 鮑起靜在新劇演「投訴王」。

親生仔「要狗唔要媽」

表面惡死睖瞪的閔老太其實內心相當脆弱，親生仔家寶（林景程飾）不但「拋棄」她移民日本，更「要狗唔要媽」企圖帶走閔老太心靈唯一寄託—愛犬次郎，令「人又老、狗又冇、阿仔又走佬」的閔老太景況十分可憐。

TVB日前釋出以鮑姐為主角的預告片，片中所見鮑姐與林景程爆發爭執，林景程怒吼：「你個人固執、自私、野蠻，我係你個仔都唔想同你住呀！」鮑姐則一面傷痛強忍淚水，之後片段拋出鮑姐旁白：「阿仔走咗，我兩個老公走晒，所有嘅人都整定會離開我嘅。」聞者心酸。

▲ 阿驄時常搞搞震。

羅毓儀招架不住「焗蟹」

阿驄與「哎吔阿媽」鮑姐合作亦擦出不少火花，且過程輕鬆又愉快。出名鬼馬的阿驄在社交網上載爆笑花絮片，片段所見穿上病人服的鮑姐躺在病床上，郭柏妍、羅毓儀則緊張地問候情況，此時阿驄突然無厘頭爆肚：「醫生話佢走咗、護士就話佢醒番，我都唔知信邊個好。」

面對阿驄「突襲」，羅毓儀明顯招架不住「焗蟹」爆笑，郭柏妍則無奈苦笑，非常過癮。

最愛搞搞震的阿驄，除爆肚又手多多，一時無厘頭揭開鮑姐被子叫護士幫她換尿片，一時又拎着水壺笑言要幫鮑姐沖牛奶浴，搞到躺在病床上的鮑姐笑個不停，拍攝氣氛相當愉快。

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