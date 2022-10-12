【非禮判刑】涉校內非禮女生博士生判160小時服務令　官指有不軌企圖

▲ 涉校內非禮女生博士生判160小時服務令，官指有不軌企圖。（資料圖片）

港大機械工程系男博士研究生涉於校內向女學生搭訕不果後，捉着對方手臂，再於扶手電梯觸摸其臀部。涉案博士研究生早前於東區裁判法院經審訊後，被裁定非禮罪及普通襲擊罪，今（12日）被判處160小時社會服務令。暫委裁判官判刑時指，被告將事主拉到沒有閉路電視的暗角，肯定有不軌企圖。

被告關偉鵬（29歲），被控1項猥褻侵犯罪及1項普通襲擊罪，控罪指他於2022年1月26日，在西環薄扶林道香港大學百周年校園LG層扶手電梯，猥褻侵犯女子X，以及在香港大學百週年校園近540室外走廊襲擊X。

暫委裁判官判刑時指，被告在港大向事主X搭訕不果後再跟隨X，表示希望與X做朋友，X明確表示不願意。被告竟然用力拉X的手臂，再將X拉到沒有閉路電視的暗角。暫委裁判官肯定被告當時有不軌企圖，因為被告其後再於扶手電梯上撫摸X的臀部。

暫委裁判官指，本行案情嚴重，可判處監禁，但這類罪行沒有量刑指引。暫委裁判官指，社會服務令報告內容正面，當中被告向感化官承認事件，認為自己當時一時衝動，現已感到後悔。

暫委裁判官考慮到被告初犯，有良好背景，認為判處社會服務令對被告有阻嚇作用，可協助被告更生。暫委裁判官勸勉被告，指希望被告可以重新做人，不要辜負父母的期望，凡事三思而後行，判處被告160小時社會服務令。

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記者：梁錦麟