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【美麗戰場】阮兒拍床戰戲再被淋糞超搏演出　曾飽受生蛇之苦影響情緒

娛樂 12:57 2022/10/12

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夠晒搏。

TVB台慶劇《美麗戰場》播得如火如荼，昨晚（10月11日）一集講到，靜兒（劉佩玥佩）偷拍富豪徐富貴（林盛斌飾）不成功，向上司反建議從他的女伴碧蓮（阮兒飾）入手，終憑機智拍得碧蓮只穿內衣與熊歌星（崔錦棠飾）偷情猛片。

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內衣上陣

劇中阮兒不但只穿內衣與崔錦棠床戰，露出豐滿上圍極度吸睛外，而且她掌摑劉佩玥的嘴臉亦非常「乞人憎」，雖然短短幾分鐘的畫面已十分搶鏡。
及後阮兒更因得罪林盛斌而被「淋屎」，成身都朱古力色，絕對是一大犧牲。

其實阮兒不是首次在劇集穿內衣上陣，早前在《十八年後的終極告白2.0》她被曹永廉脫剩內衣更遭對方五花大綁。

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與曹永廉舌吻 搏盡演出

但最令網民眼凸的，劇中曹永廉指阮兒所作所為因為喜歡譚凱琪，然後說：「定係你未試過真正嘅男人？」

其後，他咀向阮兒並伸出脷向對方舌吻，畫面變態兼重口味，令網民大讚阮兒為演出認真搏到盡。

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入行經歷

阮兒在荷蘭土生土長，爸爸是越南人，而媽媽則為香港人。於2006年回流香港參選《香港小姐競選》落選後入行，加入TVB第21期藝員訓練班，同期的藝人有楊明、張頴康、馬貫東、樂瞳等。

及後，她與林泳淘等女星組過女團「Lacee Lacey」，惜組合尚未推出唱片就因公司倒閉而遭解散，當時她心灰意冷於2012年決定離巢兼離港，重返故鄉荷蘭生活。

在2014年因TVB呼籲「舊人」回歸，參演《愛·回家》飾演Pinky一角為人認識。入行多年來拍過不少劇集，惟一直以閒角為主。直至2019年遇上《金宵大廈》，憑演女同志舞女「莎莎」一角成功彈起，近年角色演技較有發揮，演技漸受認同。

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受生蛇之苦

雖然阮兒演技漸受認同，卻竟引來網民質疑其整容。她接受TOPick專訪時提起報道，透露曾1年生蛇10多次，打足30次激光淡化疤痕，至今仍未完全消除，直言「起身照鏡就唔開心」：「生蛇令我感到恐懼，早前爆發第五波，我確診新冠肺炎，獨自留家抗疫一段時間。」

於是她做很多冥幫自己減壓：「瑜伽冥想可令身體柔軟，避免淋巴阻塞；另一種冥想是心理上，很多事件我都會問為甚麼，思想負面，接近抑鬱症的不好跡象。」幸好她及早發現，在這段期間學懂跟自己相處，更了解自己，情緒變得沒有那麼負面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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