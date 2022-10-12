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【日本旅遊】嚴選日本大阪5間特色新酒店　鄰近熱門景點盡情食買玩【內附連結】

休閒消費 11:32 2022/10/12

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大阪是日本大城市中最受港人喜愛及到訪的三甲之一。

本港實施 0+3 入境檢疫安排後，大家必定迫不及待準備「返鄉下」之旅，向來受港人熱愛的日本城市大阪自然成為心水目的地。以下搜羅大阪多個別具特色，且在過去兩年落成的新酒店，為即將而來的旅行好好計劃！

1. 咲洲宇宙大樓酒店（Sakishima Cosmo Tower Hotel）

地址： 大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14−16
鄰近景點： 大阪水族館海遊館 - 7 分鐘車程 ／ 天保山摩天輪 - 9 分鐘車程
酒店特色： 除鄰近眾多大阪著名旅遊景點以外，酒店設有各款特色主題房間，例如書法和插畫等，讓住客沉浸在日本的文化藝術當中。

咲洲宇宙大樓酒店

2. Zentis 大阪（ Zentis Osaka）

地址： 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4−26
鄰近景點： 大阪國立國際美術館 - 8分鐘路程
酒店特色： Zentis Osaka 為16層的全新建築，採用日本便當盒的模組化概念設計，整體裝潢簡約並以和諧的淺色系為主，令住客更舒適和放鬆。

3. 今昔莊道頓堀頂層房住宿酒店（Konjaku-So Dotonbori Penthouse Stay） 

地址： 大阪府大阪市中央區道頓堀1丁目東7−11
鄰近景點： 黑門市場 - 4分鐘路程
酒店特色： 原為65年歷史的住宅兼辦公室大樓，在啟動老屋再生計劃後重新打造成別墅型度假民宿，擁有寬敞客廳和室內戲院，內有6間睡房，適合一大班親友或多個家庭一同入主。

4. 皇家經典大阪酒店（Hotel Royal Classic Osaka）

地址： 大阪府大阪市中央区難波4丁目3−3
鄰近景點： 難波公園園 -  5 分鐘路程 / 道頓堀固力果廣告牌 - 5 分鐘路程
酒店特色：由大阪新歌舞伎座改造，並結合現代酒店設計而成，酒店內也有超過100件現代藝術品，打造出豪華又結合傳統的住宿體驗，也是大阪難波的新地標。

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5. 阪急大阪龍仕柏酒店（ Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

地址：大阪府大阪市北区大深町1−1
鄰近景點： 天神橋筋商店街園 - 2 分鐘車程 ／ 大阪梅田站 (阪急) 園 - 5 分鐘步程
酒店特色： JR大阪、板急大阪梅田站直接連接酒店，交通方便，加上大阪車站週邊百貨公司林立、美食眾多，完全是為愛逛街購物的旅客而設。

記者：王嵐

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