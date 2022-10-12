【整容上癮】26歲女整容40次全臉僅耳朵天然　揭因一句話走上不歸路

▲ 26歲女整容40次全臉僅耳朵天然，揭因網民一句話走上不歸路。

近年整容風氣盛行，不少人為變靚會選擇整容。韓國一名26歲女生自中二開始整容，11年來已進行過40次整容手術。早前她在電視節目中分享整容經歷，透露因一句話踏上不歸路，引起網民熱議，不少人看過她的舊照後，表示她小時候已經很可愛，希望她不要再整容。

韓國26歲女生楊惠貞（양혜정，音譯）早前在電視節目《Pure Like（푸어라이크）》中公開整容經歷，指自己15歲起開始整容，從額頭、眼鏡、肩膊、到腳踝，全身已經進行過39次整容手術，11年來共花費6,510萬韓元（約36萬港元）。

她表示，小時候流行雙眼皮，於是用雙眼皮膠水和膠紙黏在一起。直到中學二年級，首次接受整容手術，當時她接受眼部手術，包括跟進手術在內，合共做了15次。她透露當時父母非常反對，但她為了整容，不惜到居住的小區賣二手衫賺錢。

她又公開了11年來進行過手術的部位，包括額頭5次、眼睛15次、鼻子3次、顴骨1次、酒窩1次、法令紋2次、嘴脣1次、下巴2次、額頭提拉5次、肩膊2次、大腿1次、腳踝1次等。對此，一眾主持都大感驚訝，又問她「臉上有甚麼地方真正是本人的？」，她思索了一會回答「耳朵是我的！」

主持們亦對「腳踝整容」相當好奇，楊惠貞解釋，當時的男朋友曾說過她的腿很漂亮，但如果腳踝再瘦一點，會再更漂亮，於是她便決定整容。她又提到，吸脂和造輪廓的手術很痛，而當中最痛苦的是額頭提拉手術，需要切開整塊頭皮，提拉額頭的皮膚，手術後頭皮像有昆蟲在爬行一樣又癢又麻。

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即使已經進行了39次手術，但她對外表仍有不滿意的地方，於是到整形外科醫院，進行第40次手術。她告訴醫生，因眼睛不對稱而感到自卑，希望在眼袋加入填充物，雖然醫生不贊成，並認為「如果有臥蠶，會顯得臉很短」，但她仍堅持進行手術。

這項手術費用為25萬韓元（約1400港元），但她的銀行存款只有40萬韓元（約2200港元），因此選擇分5期付款。當她完成第40次手術後，她表示還想進行其他部分的整容手術。

楊惠貞提到整容的原因，指從小到大都渴望成為一名歌手，小時候的自己認為比起外表，更應該培養歌唱實力。後來她開設YouTube頻道，上載唱歌的影片，但看到網民留言，「比起音樂，更注重外貌」，於是令她產生整容的念頭。節目播出後，不少網民表示她小時候已經夠可愛，希望她不要再整容。

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責任編輯：羅嘉欣