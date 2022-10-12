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【飲食速報】龍島萬聖節朱古力禮盒淘氣登場 

休閒消費 11:25 2022/10/12

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為盛大迎接萬聖節，龍島今年特別精心打造兩款趣怪的萬聖節期間限定禮盒，集齊多款造型俏皮又可愛的朱古力、曲奇及全新登場的蛋白餅，陪伴大家於節慶中一同Trick or Treat，盡情狂歡！

兩款趣怪的萬聖節期間限定禮盒，包括南瓜派對朱古力禮盒 (6件裝)，六角形包裝的朱古力禮盒，以詭趣小南瓜為主題，橙與黑的配搭，充滿萬聖節的神秘魅力，集合共6款龍島經典及節日限定手工朱古力，造型精緻細膩的DR. Ghost、Jack O' Lantern、Mr Mummy、及Frankenstein，絕對是萬聖節派對的重要主角。

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另一款是嘩鬼來襲雜錦禮盒 (8件裝)，立體造型、充滿玩味的「嘩鬼來襲雜錦禮盒」，設計創新又搞鬼，內有4款充滿萬聖節氣氛的曲奇，齊集科學怪人、三眼小鬼、骷髏頭、木乃伊、黑夜小鬼及詭趣南瓜，與大家齊齊狂歡！今年全新登場的蛋白餅，化身成淘氣小鬼及小南瓜的得意造型。

龍島的朱古力及甜點產品以匠心創意及細膩工藝見稱，今年推出兩款萬聖節期間限定朱古力及曲奇禮盒，每一件甜點的造型都精緻又趣怪，每一口都充滿令人驚喜的滋味，是今年萬聖節之選。萬聖節期間限定禮盒將於9月15日起於全線龍島分店正式發售。

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責任編輯︰王明芳

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