【狀元何價】學生成就擺脫不了分數 教育當局指「求學不是求分數」是虛偽

▲ 分數仍是學生們互相比併的工具。

我時常想，為何不計分數，學生便會失去學習的動力？小小年紀便懂得這樣計算，是他們的錯嗎？這當然與社會對成敗的態度有關，包括教育機構。現在衡量學生的成就仍然擺脫不了分數，每年公開考試獲最高分數的叫「狀元」，我最討厭此稱謂，也討厭「學霸」，偏偏香港很流行該等名稱，以突出成功的尖子。

最令我難以忍受的，現在連選美也會把候選人中學成績拿出來，往臉上貼金，甚麼十優港姐，多可笑，也反映大眾一種態度，難怪學生們紛紛爭取高分數：不計分？請勿浪費我的時間啊！可是，教育當局又要虛偽地表示「求學不是求分數」，鼓勵學校多推動與分數無關的活動，思維卻沒變，結果老師要買學生怕，又哄又禮物利誘，以提高學生的參與率，弄得老師也神經兮兮，多可憐！

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無論如何，分數仍是學生們互相比併的工具。當金榜題名，當上狀元，便可坐在金字塔上端，而學校也因出產狀元成為名校。為了維持名校美譽，便要每年不斷出產狀元，以吸引家長送子女入讀，吸引經費。

最近看過一篇文章，講述一位贏在起跑綫的女生，躋身專出女狀元的名校，相比下，令原本優秀的自己突然變得平平無奇，未能突圍而出，感到焦慮沮喪，最後其母把她送去國際學校。雖說國際學校教學較靈活開放，但女生追求優越之心沒變。何謂優越？就是能把其他同學比下來。

女生希望科科都能有最佳表現，即使沒興趣的科目，也要鶴立雞群，我看這完全是「學霸」的扭曲好勝心態，但在別人眼中，她則是位非常有上進心的女生、女狀元料子。樣樣都要第一，結果女生未能得益於國際學校較自由的環境，皆因以為求學就是競爭、做狀元，哀哉！

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