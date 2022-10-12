【終結凍薪】建造業工會公布明年薪酬調整　16個工種12個加人工

▲ 建造業工會公有明年薪酬調整，16個工種12個加人工。（陳永康攝）

香港建造業工會今日（12日）舉行建造業工人薪酬發布會，經歷前兩年的凍薪後，工會宣布明年薪酬將有所調整，16個主要工種有12個日薪有增幅，上升幅度由3%至12.5%不等。

工會於今年8至9月進行建造業工人就業情況意見調查，經電話訪問1470名工人。結果顯示，建造業整體失業率為10.8%，遠低於去年公布的27.8%。

調查中，有78.9%受訪者不贊成建造業輸入外勞，認為會削弱本地工人就業機會。另有83%人贊成政府有序推出工程及設立合理施工期，減少工業意外發生。

就薪酬水平，有別於以往15個工種，工會今年納入新工種為鋁質工。明年薪酬調整中，16個工種有12個的日薪將有提升，上升幅度由3%至12.5%不等，其中坭水及天花間隔的日薪升幅達12.5%及12%，日薪將升至1800元及1400元。

黃平提到，疫情影響材料供應，不少工程因而延誤，工人現時往往要趕工，出現不合理的施工期，令工業意外出現的風險增加，期望政府設合理施工期，以減少工業意外發生：同時，期望政府未來可有序推出工程，避免工人「一時飽死，一時餓死」，有利於吸引新人入行。

▲ 香港建造業總工會理事長黃平（中）。（陳永康攝）

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記者：江麗盈