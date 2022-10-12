  • 29°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 16:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終結凍薪】建造業總工會公布薪酬調整　16個工種12個加人工

社會 11:31 2022/10/12

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

建造業工會公有明年薪酬調整，16個工種12個加人工。（陳永康攝）

香港建造業總工會今日（12日）舉行建造業工人薪酬發布會，經歷三年凍薪後，工會宣布從11月1日起，薪酬將有所調整，16個主要工種有12個工種日薪將有增幅，上升幅度由3%至12.5%不等。

總工會於今年8至9月進行建造業工人就業情況意見調查，經電話訪問1470名工人。結果顯示，建造業整體失業率為10.8%，就業不足率為11.6%。調查中，有78.9%受訪者不贊成建造業輸入外勞，認為會削弱本地工人就業機會。另有83%人贊成政府有序推出工程及設立合理施工期，減少工業意外發生。

就薪酬水平調整，有別於以往15個工種，總工會今年納入新工種鋁質工。今年11月1日起，16個工種有12個工種的日薪將有提升，上升幅度由3%至12.5%不等，其中坭水及天花間隔的日薪升幅達12.5%及12%，日薪將升至1800元及1400元；日薪升幅最低的則為梗板，升幅為3%，日薪增至2575元。而混凝土、扎鐵和挖掘機三個工種，則繼續凍薪，前兩者維持在日薪2600元、後者則維持日薪1400元。

總工會理事長黃平指，今次薪酬調整未算最理想，形容調薪幅度較溫和，主要是要考慮僱主的承受能力，並稱如僱主無法承受，將會衍生更多問題。他又提到，疫情影響材料供應，不少工程因而延誤，工人現時需要趕工，出現不合理的施工期，令工業意外出現的風險增加，期望政府設合理施工期，以減少工業意外發生：並期望政府可有序推出工程，避免工人「一時飽死，一時餓死」，有利於吸引新人入行。

總工會權益主任吳偉樑補充指，因工程趕工，很多工人一星期工作七日，影響身體及精神狀態，工作期間更容易出意外。他續指，在今年首9個月，已為約2300名工人追討逾3000萬的欠薪，認為情況較以往嚴重，估計或與疫情期間承建商以低價搶投標有關。

他又認為，未來建造業人手缺少約1萬人，但觀乎調查所得的失業率及就業不足率，加上現時持牌本地工人有58萬人，當中活躍的有23萬人，相信本地有足夠工人，又指如人工及施工期不合理，再多人手都無法應付，促當局要有序推出工程並設合理施工期。他續說，不介意僱主以高於本地工人的薪酬輸入外勞，否則如同與本地工人搶飯碗。

總工會職業安全健康總幹事潘偉傑則指，由於趕工，曾聽聞有地盤在進行高風險工序，如吊運物件時，地面其他工作照樣繼續，構成危險，認為很多工業意外可避免，促當局提高罰則，改善工地的工作環境，及提升安全。

香港建造業總工會理事長黃平（中）。（陳永康攝）

工種 2021-2022年度日薪（元） 2022-2023年度日薪（元） 調整幅度(%)
混凝土 2600 2600 不變
扎鐵 2600 2600 不變
模板 2500 2575 +3%
搭棚 1950 2050 +5.1%
坭水 1600 1800 +12.5%
喉管 1500 1600 +6.7%
平水及測量 1450 1530 +5.5%
油漆 1400 1500 +7.1%
木匠 1400 1500 +7.1%
雕刻木工 1400 1500 +7.1%
金屬棚架 1420 1500 +5.6%
鋁質工 - 1500 -
挖掘機 1400 1400 不變
雲石 1300 1400 +7.7%
金屬工 1300 1400 +7.7%
天花間隔 1250 1400 +12%

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈

相關文章

【日本開關】萬聖節玩轉東京迪士尼　必看幽靈車巡遊+買限定節日產品【內附連結】
今日 11:50
【日本開關】萬聖節玩轉東京迪士尼　必看幽靈車巡遊+買限定節日產品【內附連結】
【公院探病】醫管局明起更新急症、專科醫院探訪安排　3類病人每周訪客探訪最多7次
今日 11:10
【公院探病】醫管局明起更新急症、專科醫院探訪安排　3類病人每周訪客探訪最多7次
【非禮判刑】涉校內非禮女生博士生判160小時服務令　官指有不軌企圖
今日 11:12
【非禮判刑】涉校內非禮女生博士生判160小時服務令　官指有不軌企圖

你可能感興趣

【日本開關】萬聖節玩轉東京迪士尼　必看幽靈車巡遊+買限定節日產品【內附連結】
今日 11:50
【日本開關】萬聖節玩轉東京迪士尼　必看幽靈車巡遊+買限定節日產品【內附連結】
【公院探病】醫管局明起更新急症、專科醫院探訪安排　3類病人每周訪客探訪最多7次
今日 11:10
【公院探病】醫管局明起更新急症、專科醫院探訪安排　3類病人每周訪客探訪最多7次
【非禮判刑】涉校內非禮女生博士生判160小時服務令　官指有不軌企圖
今日 11:12
【非禮判刑】涉校內非禮女生博士生判160小時服務令　官指有不軌企圖
疫情 就業 失業 工業意外 工程 香港 建造 失業率

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
今日 10:39
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【離鄉別井的故事】90後患癌移居英國靜養　曾希望與男友分手：想佢搵個更健康嘅女仔
11:38 2022/10/11
【離鄉別井的故事】90後患癌移居英國靜養　曾希望與男友分手：想佢搵個更健康嘅女仔
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號