【終結凍薪】建造業總工會公布薪酬調整　16個工種12個加人工

▲ 建造業工會公有明年薪酬調整，16個工種12個加人工。（陳永康攝）

香港建造業總工會今日（12日）舉行建造業工人薪酬發布會，經歷三年凍薪後，工會宣布從11月1日起，薪酬將有所調整，16個主要工種有12個工種日薪將有增幅，上升幅度由3%至12.5%不等。

總工會於今年8至9月進行建造業工人就業情況意見調查，經電話訪問1470名工人。結果顯示，建造業整體失業率為10.8%，就業不足率為11.6%。調查中，有78.9%受訪者不贊成建造業輸入外勞，認為會削弱本地工人就業機會。另有83%人贊成政府有序推出工程及設立合理施工期，減少工業意外發生。

就薪酬水平調整，有別於以往15個工種，總工會今年納入新工種鋁質工。今年11月1日起，16個工種有12個工種的日薪將有提升，上升幅度由3%至12.5%不等，其中坭水及天花間隔的日薪升幅達12.5%及12%，日薪將升至1800元及1400元；日薪升幅最低的則為梗板，升幅為3%，日薪增至2575元。而混凝土、扎鐵和挖掘機三個工種，則繼續凍薪，前兩者維持在日薪2600元、後者則維持日薪1400元。

總工會理事長黃平指，今次薪酬調整未算最理想，形容調薪幅度較溫和，主要是要考慮僱主的承受能力，並稱如僱主無法承受，將會衍生更多問題。他又提到，疫情影響材料供應，不少工程因而延誤，工人現時需要趕工，出現不合理的施工期，令工業意外出現的風險增加，期望政府設合理施工期，以減少工業意外發生：並期望政府可有序推出工程，避免工人「一時飽死，一時餓死」，有利於吸引新人入行。

總工會權益主任吳偉樑補充指，因工程趕工，很多工人一星期工作七日，影響身體及精神狀態，工作期間更容易出意外。他續指，在今年首9個月，已為約2300名工人追討逾3000萬的欠薪，認為情況較以往嚴重，估計或與疫情期間承建商以低價搶投標有關。

他又認為，未來建造業人手缺少約1萬人，但觀乎調查所得的失業率及就業不足率，加上現時持牌本地工人有58萬人，當中活躍的有23萬人，相信本地有足夠工人，又指如人工及施工期不合理，再多人手都無法應付，促當局要有序推出工程並設合理施工期。他續說，不介意僱主以高於本地工人的薪酬輸入外勞，否則如同與本地工人搶飯碗。

總工會職業安全健康總幹事潘偉傑則指，由於趕工，曾聽聞有地盤在進行高風險工序，如吊運物件時，地面其他工作照樣繼續，構成危險，認為很多工業意外可避免，促當局提高罰則，改善工地的工作環境，及提升安全。

▲ 香港建造業總工會理事長黃平（中）。（陳永康攝）

工種 2021-2022年度日薪（元） 2022-2023年度日薪（元） 調整幅度(%) 混凝土 2600 2600 不變 扎鐵 2600 2600 不變 模板 2500 2575 +3% 搭棚 1950 2050 +5.1% 坭水 1600 1800 +12.5% 喉管 1500 1600 +6.7% 平水及測量 1450 1530 +5.5% 油漆 1400 1500 +7.1% 木匠 1400 1500 +7.1% 雕刻木工 1400 1500 +7.1% 金屬棚架 1420 1500 +5.6% 鋁質工 - 1500 - 挖掘機 1400 1400 不變 雲石 1300 1400 +7.7% 金屬工 1300 1400 +7.7% 天花間隔 1250 1400 +12%

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記者：江麗盈