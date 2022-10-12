【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病

女性每月總有幾天月經來潮，衞生巾便是不可缺少的物品。但基層家庭用M巾都是一件奢侈的事。台灣一名少女因家中經濟拮据，被單親父限制她每次月經時只能用3片衞生巾，最後不適求醫後發現下體出現敏感情況。

綜合台媒報導，台灣一名單親父親需要獨力撫養4名女兒，而平日只有做兼職為生。收入不穩，使他未能負擔4名女兒購買衛生用品的費用，故他限制女兒每次月經來潮時只能用3片衛生巾解決。由於不足以解決經期所需，故她只好用廁紙代之應急，她因不適求醫，始發現下體敏感。

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台灣慈善組織─彰化家扶中心有見及此，於10月11日「國際女孩日」為弱勢女性發起「募捐衛生巾」行動，初步目標為弱勢女性募集到2.88萬片衞生巾，盼望她們不用再受「月經貧窮」的困擾，能安心使用衛生巾。

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責任編輯：羅嘉欣