【離鄉別井的故事】港男棄高薪陪癌病女友移居英國靜養　男方家人齊撐：我哋會support你

▲ 開電視節目《離鄉別井的故事》講述港人移英的故事。

由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》，昨晚（10月11日）播出第2集，繼續圍繞前TVB編劇、90後YouTuber Heidi的故事。

Heidi數年前罹患乳癌和焦慮症，兩年前與男友Chris移居英國諾定咸，原本任職投資分析員的Chris放棄高薪厚職陪伴Heidi養病，首集講到Heidi曾希望跟Chris分手，認為對方可找個更健康的女生，情節催淚。

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移英後感情倍增

兩人移居英國後感情日漸倍增，Heidi直言曾對Chris有誤解，現在二人多了時間多溝通，感情反而更加穩固。

她回憶說：「因為喺香港大家好多時間用嚟做嘢，好少機會好深入交流，即使我哋一齊咗幾年，但原來有好多誤會誤解。反而嚟到英國後，多咗時間相處諗多咗嘢，乜都諗一餐。每一個行為我哋都會諗，咩性格點解會做咗呢個行為出嚟，有好多誤會就化解咗，我哋就更加認識到對方究竟係一個咩人。」

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完全融入家中

回想自己的病情，Heidi坦言擔心拖累Chris外，還連累其家人：「因為我知道佢爹哋媽咪好想要小朋友，其實我個病食咗藥未必會有小朋友......我有諗過佢屋企人會唔會介意，佢又咁後生，會唔會想佢搵個更加後生更生健康嘅女仔。」

她感動地憶述指：「但佢爹哋好support我，話：『唔驚嘅，你有咩都會陪你過，我哋都會畀好多support你』。我覺得佢屋企人係畀咗好多愛我，好似有多一個屋企咁。」

平日極少說甜言蜜語的Chris，在節目內更拍一段影片向Heidi表白心聲：「我愛你，我知呢個講得唔夠多，但我依家對住鏡頭講一次。」

他續說：「Heidi你太熟悉我喇，走唔甩喇你今次。（真命天女？）係啦，好難得㗎嘛。搵到一個互相真係了解大家，嗰個了解唔係話好片面，而係基本上你個人個性格做到啲咩，佢都會知我做啲咩，咁正如我了解佢都係一樣，大家磨合得都好完美。」

Heidi笑指對方求婚時也沒說過這番話，原來Chris早於移居英國前已向Heidi求婚成功，節目更播出二人在英國拍攝的婚紗照，感動又浪漫。

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