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【大灣區藝人】梁競徽做直播帶貨黑面sell牛扒　被嘲受身高影響無劇拍

娛樂 11:56 2022/10/12

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梁競徽被嘲無劇拍轉做直播帶貨。

近年梁競徽（前名梁烈唯）甚少在港露面，專注於內地發展，未知是否受疫情影響，梁競徽工作量大減，更踩過界加入直播行列，向網友力sell牛扒、海鮮和榴槤，不過梁競徽卻遭內地網民暗嘲沒劇拍靠做直播賺錢，更指他因為身高問題難當男一。

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梁競徽做直播帶貨

事因梁競徽日前於小紅書以一身全黑廚師look做直播，期間他不斷Sell牛扒，不過全程零笑容兼帶點疲倦，而梁競徽推介的牛扒為99人民幣一塊，最後成功賣出逾一百件。

影片引來網民的關注，網民不但叫梁競徽說粵語，當中有網民留言：「口罩給大家逼的沒招了，只能先掙錢先幹著對吧？」，似暗示梁烈唯近日搵唔到食，接著有網民留言：「只知道特眼熟，名字就…」、「沒劇接要去帶貨了？」等。

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落力帶貨超敬業

之後有網民批評梁競徽的外表：「天吶梁烈唯老了這麼多嗎？」、「身高限制了他很難當大男主」等。

由於梁烈唯報稱身高為175cm，惟網民一直認為他報大數，更嘲他身高問題而沒能當男一。

不過梁競徽之前也做過直播帶貨，數月前他直播sell海鮮，吸引近100萬人收看，銷售額更逾50萬；另外又於果欄直播賣榴槤，片中見梁競徽戴上手套，徒手剝開手上的榴槤，他更落力狂Sell：「嘩，好飽滿啊！」

其實他現時仍為TVB部頭合約藝員，前年簽約邵氏兄弟，主力在內地發展的他接拍網劇和微電影。另外於內地投資做生意，去年與林峯太太張馨月合作開車行，更計劃舉家移民上海，不過近日梁競徽的影視產量比較少，加入直播帶貨行列吸金。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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