【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試

ViuTV節目《晚吹戀講嘢》由ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）主持，昨晚（11日）播出第60集以「戀上好朋友」為題，邀請到現年23歲、任職美甲師的Anna現身，分享曾經與中學時期認識的好友發展成情侶的經過。

講到二人由6年好友關係轉為情人關係，每當有親密接觸時總表現得非常尷尬，尤其在發生性關係的時候，最後亦因此令感情變淡而告終。

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Anna於中學時期與另外兩男一女特別要好，四人在中一至中六的6年間有如死黨一樣，經常都會相約出遊去玩。

Anna在中一至中五與男友拍拖5年，最後分手，剛好「四人組」中的四眼男與拍拖約4年的女友分手，後來自然地發展到跟Anna在一起。

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由朋友成戀人

講到在一起的契機，是有次Anna借戴了四眼男的眼鏡，對方見到她的四眼造型就突然觸電，對她產生情愫，對待Anna的態度亦開始不同。

後來有次二人相約睇戲，男方趁著戲院昏暗和放鬆的氣氛，於是伸手去拖Anna，二人自然來個蜻蜓點水式的親吻，於是就走在一起。

「四人組」的另外一男一女亦有察覺此事，而Anna亦有感可能是二人都剛分手，倍感寂寞於是促成了這段係的發生。

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關係改變感尷尬

由6年的好友關係轉為情侶，Anna直言在真實相處時確實有點避忌：「私下訊息會叫對方做BB，但面對面時無咁親暱。」

在發生親密行為時，尷尬的情況則更加嚴重：「做情侶嘅事、發生行為時就會好尷尬。我一見到佢就好想笑，錫都錫唔到耐，可能熟太耐太friend，覺得尷尬會笑出來。佢無嬲，淨係叫我認真啲。最後有完成到，但無好激情、好順住落咁，所以感情慢慢就變淡咗。」

▲ Anna被指與Helen如餅印一樣。（節目截圖）

Anna指二人的甜蜜期僅維持了一個月，到第二個月就已經變回普通朋友：「到第三個月發現大家唔適合做情人，只適合做朋友。例如係朋友關係，話我樣衰我會駁嘴，但如果係情侶關係，佢話我樣衰就會嬲一日，我嬲佢又唔氹，關係就越來越差。」

最後分手

直到有次Anna到男方家裡發現了一堆舊愛的合照，男方表示無意丟棄照片，到後來更表示對前度未忘情、向Anna提出暫時合手：「當下有啲生氣，就算分咗手佢都有搵我，但我好決絕唔想見他。唔明白佢點解要搵我。」

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Anna四眼男已分手近3年，現時單身，但男方亦有新戀情，對象亦令人「驚喜」：「佢同咗我另一個best friend一齊，就係『四人組』嘅另外一個女仔，已經1年幾。」Anna表示因為跟四眼男在一起的時間不算長，所以並無介意他與其好友發展戀情。

不過經歷這段關係之後，Anna斷言不會再跟朋友發展成戀人：「因為有試過所以一定唔會，覺得朋友就係朋友。」

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