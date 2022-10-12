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【生仔大計】與老公撐枱腳慶祝結婚5周年　吳若希落閘決不再生：結紮咗先

育兒經 15:51 2022/10/12

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吳若希與老公飲白酒又豪歎鮑魚來慶祝結婚5周年。

吳若希（Jinny）和老公何兆鴻（Alex）於2017年結婚，婚後育有5歲大女Giselle和11個月細仔Kylian，湊成一個「好」字的Jinny，已打算封肚不再生，前日(10日)是兩人結婚5周年，她從內地工作完趕返香港同老公慶祝，並在Instagram放閃，上載與老公二人世界撐枱腳的甜蜜合照，獲好友留言贈慶「今晚係時候大戰一場，何生有心有力」，她鬼馬地回應：「結紮咗先啦！」

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早前，吳若希與陳展鵬、洪永城、吳業坤返內地拍攝新劇《香港人在北京》，在寧波及北京逗留了超過3個月，日前返抵香港為劇集埋尾，更可在雙十節同老公Alex到中環食飯撐枱腳，又飲白酒又豪歎鮑魚來慶祝結婚5周年，她事後上載兩人合照上Instagram，雖然Jinny只簡單寫上「第五年」三隻字去形容這個周年紀念，但照片中的兩人都笑得非常甜蜜。

貼文一出，Jinny獲陳煒、陳山聰、袁偉豪、張寶兒、戴祖儀、莊思敏等好友及網民留言祝賀，但好友麥美恩就鬼馬留言「恭喜晒！係時候生多隻，何生有心有力」，Jinny即反問「生完係咪你領養？」，麥美恩不介意做養母直指「改姓麥嘅，我OK」，有友人更留言著她今晚大戰一場，「咁耐冇見趁今晚係時候大戰一場，何生有心有力啊」，但Jinny即落閘表示「結紮咗先！」

其實早在今年2月，Jinny子女的契爺、堪輿學家陳定幫睇流年及風水，指肖猴的她今年沖太歲，師傅亦指她又有天喜星出現，她忍不住大叫：「No！唔好呀！」陳定幫笑言Jinny好生養可以有好多仔女，睇佢自己鍾唔鍾意。而Jinny也抗拒再生，笑說：「搞唔掂，唔好搞我……要向朋友眾籌給老公到醫院做結紮手術」，陳定幫即笑說：「叫老公紮咗去，應吓血光之災！」

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責任編輯︰王明芳

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