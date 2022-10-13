【自閉學童】媽媽認為兒子患自閉等於智商高 奧柏校長：例子絕對萬中無一

▲ 奧柏學校陳恩楟校長認為，先要解決自閉症學生的自我行為管理、情緒控制等方面問題，才能談追求知識。(黃建輝攝)

早前網上熱話指有父母很高興兒子是自閉症，認為自閉症等於智商高，直接跟天才掛鈎。專為自閉症兒童而設的奧柏學校陳恩楟校長慨歎，坊間對自閉症仍有好多誤解。「父母要坦然及早面對，更加不要自我標籤，自閉症兒童愈早介入和治療才有更大機會過常人生活。」

陳校長自踏入教育界開始，便在跟自閉症有關的教育機構工作，如今更是專為自閉症兒童而設的私立奧柏學校當校長。她希望坊間能消除對自閉症的誤解。「自閉症不一定有強項，多年來確實有遇上天才，樂曲聽一次就即時可以完整彈出來，或是有畫畫藝術天份很高的學生，但這些例子絕對萬中無一。」

講起自閉症兒童，不少人聯想起孤獨、自我中心、不合群，不理會他人等。據教育局資料顯示，自閉症學生是指因腦部功能發展異常而帶來的心智障礙，令其不能解讀別人的情感、較難聚合外來信息，以及缺乏組織和執行力。

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分析行為背後意思

在陳校長十多年跟自閉症學生的相處中，當理論變為現實後，主要體現在固執個性、重複行為、興趣狹窄等方面。她說：「有同學會做出不斷拍手的重複行為，令他變成破壞課堂秩序的頑皮分子。」有些學生則專注力較差，容易走神分心，如當有同學跌了筆盒，隨即被「砰」的一聲奪走注意力，學生便即時忘記老師正在講課。

雖說在融合教育下，自閉症、注意力不足、讀寫障礙等有特殊教育需要的SEN學生都可在主流學校入讀，但學校很多時都未能針對性照顧自閉症學生的需要。陳校長直言：「家長很怕子女被標籤，多數學生是在主流學校學習遇到很大困難，才會轉到專為自閉症兒童而設的學校。」

▲ 學校師生比例為1對2，更能根據學生不同情況和個別需要，制定度身訂做的教育方案。(黃建輝攝)

陳校長認為要幫助學生，先要理解他們的難處，再以應用行為分析方法來訓練教學，即將複雜的知識概念細分拆件，由淺入深、循序漸進來學習。她某次遇上害怕英文的9歲男生。「他有自閉症和讀寫障礙，每次英文默書都不合格，甚至0分。在他眼中，文字全部都是符號，要識讀、識寫，更要串出來，是極之困難的事。好似俾咗一堆符號你，轉頭就要全部正確畫出來的感覺一樣，根本是不可能的任務。」

父母為了他的學習已經束手無策，多得老師不斷嘗試不同的學習方法，發覺以拼音來幫助男生背記英文字詞甚有效果。「從發音中掌握字母的組合，他受落這種記憶法，慢慢對學英文有信心，亦願意去記更多的字，不再太抗拒英文。」

安撫情緒 再談學習

陳校長自言學校是擔當橋樑的角色，在1比2的師生比例下，才能為學生度身訂造課程，實現個人化學習目標，以便早日回到主流學校學習。「小朋友在自我行為管理、情緒控制方面做好些後，如能夠坐定上課，之後才有機會談學習，盡可能追回跟主流學校的知識差距。」

「很多時學生不是不懂學習，只是未用對的方法。在過程中遇到困難，老師會從旁輔導，為學生建立成功感。」扶着學生並肩而行，為的是在鬆開手後，小朋友仍能堅定前行。「在適當的時候會退出輔助。當他們能夠真正獨立自行做出來時，才算是學習成功。」

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話說陳校長在入行之初，便跟自閉症學生來個兩日一夜的宿營，老師要24小時照顧學生，讓她體會當自閉症學生的家長絕不容易。「室外活動時跑得四散，要不斷追追追；食飯同樣是挑戰，有些學生很固執，有特定的飲食習慣，只吃某些菜、肉，但營地是食大圍飯，同學仔挑食、不肯食，而鍾意食的又會一整碟拿回來食。原以為自理方面應該問題不大，但學生刷牙都要監督才能做好。」狀況百出的混亂場面，反而堅定她從事特殊學習需要教育的決心。

家長有口難言

陳校長直言自閉症家長很偉大，他們每日面對好多困難和挑戰。她說：「自閉症從外表是看不出來，社會就會少了包容和理解，家長很多時都是有口難言。」誤解往往帶來歧視，如有位好固執的自閉症小朋友，每次坐巴士都要坐指定位置，有人坐了就會鬧情緒不開心，甚至大叫「個位我㗎，我要坐」，旁人不能理解之餘，更會指摘家長「你識唔識教仔」、「無家教」等，家長想解釋卻無從說起。

有些家長為免發生這些尷尬難堪的場面，甚至會斬腳趾避沙蟲，選擇減少帶自閉症小朋友外出，更會盡量去少人的地方，餐廳也要挑少人的去。陳校長感慨道：

希望小朋友通過針對性的學習，令他們學到應該要學到的知識，可以改善生活。不想他們因為自閉症而少了接觸社會，甚至失去小組學習、社區活動的機會。

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記者：劉妙賢