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【爆炸頭】天生爆炸頭遭同學取笑　6歲女童抗拒返學網民窩心打氣

兒童健康 13:00 2022/10/12

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6歲女童有一個爆炸頭。（影片截圖）

天生「爆炸頭」對小朋友來說可能是困擾，內地山東一名6歲女童天生頭髮蓬鬆，好像在髮型屋電了一個爆炸頭，結果在學校成為同學取笑的對象，令她不想上學。不過，她的影片在微博傳開後，卻獲得不少網民留言打氣，稱她非常可愛，頭髮也很有型。

據內地媒體報道，山東荷澤一名6歲孫姓女童，頂著一顆天生的爆炸頭，頭髮帶點乾，顏色偏黃，在鏡頭前童言童語地自我介紹，十分可愛。不過，這個爆炸頭為女童帶來很多困擾，也遭受周圍人的異樣目光。

最新影片：

被同學嘲笑

媽媽表示，在外出的時候很多人會問女童是否燙過，還是戴著假髮，返學亦被取笑。家中生意比較忙，她沒有時間為女兒紮頭髮，所以比較散亂。原本以為隨著年齡增長，女童的爆炸頭會好轉，但沒想到她的頭髮依舊，令她很抗拒返學，

最近幾天她不願意去上學了，很多同學都笑她是爆炸頭，想等她頭髮長了之後紮個辮子，只要不影響生活，這頭髮怎樣都行。

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網民大讚可愛

媽媽補充，現時想找個髮型師為女兒紮小辮子，但是這種天生的爆炸頭，紮辮子的時候，會特別的麻煩，需要紮很多很多辮子才可以。而爸爸則表示，等孩子長大後再把頭髮拉直，目前打算找專業髮型師，隔幾日就幫她紮一次頭髮。

不少網民看過影片後，都紛紛留言大讚女童可愛，並羨慕她髮量很多，有網民亦鼓勵孫妹妹，「等你長大後，就知道自己有多酷」。

原來，孫妹妹與愛因斯坦同款的「天生爆炸頭」被稱為「蓬髮症候群」，是一種罕見的頭髮結構性異常疾病，常見狀態為髮色偏金銀色或稻草色，不過，這種現象會隨著成年自然改善或消失。

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責任編輯︰王明芳

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