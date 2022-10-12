【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生

▲ 鄭伊健與蒙嘉慧志趣相投，一齊貪玩以維繫夫妻感情。

鄭伊健最近密密宣傳下月舉行的紅館演唱會及新戲《深宵閃避球》，太太蒙嘉慧則身在日本讀書兼打理房地產生意，伊健公開表示希望太太返港捧場，相信Yoyo到時都會現身。伊健和Yoyo結婚9年仍相當恩愛，目前小別勝新婚，兩人維繫夫妻感情全賴一樣貪玩，也讓另一半有自己空間。

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現年55歲的鄭伊健和49歲的蒙嘉慧皆熱愛打羽毛球，2006年因黎諾懿一次安排的羽毛球聚會而認識，兩人志趣相投，一拍即合。伊健和Yoyo拍拖後經常結伴行山、打羽毛球、跑步、潛水、騎單車、滑雪等，而且兩人同樣喜愛打遊戲機，可以玩足一整天，更曾被影到一起外出「捉精靈」。

伊健與Yoyo於2013年在東京秘婚，伊健曾大讚老婆直白、真實、有愛心，在她面前可以卸下所有防備安心做自己，感到很舒服很自在。

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有「機王」之稱的伊健又笑指，其實Yoyo比他貪玩2倍，Yoyo曾在社交平台「公審」老公，因老公誤賣她在遊戲《薩爾達無雙》的課金武器而發爛，「俾我用原力打你一身」！另一次在伊健生日時，兩夫妻去嘆牛腩麵，伊健取笑Yoyo是肥婆，「耍花槍」對話令網民感到心甜。

▲ Yoyo曾在網上「公審」伊健賣掉她在遊戲中的課金武器。（facebook圖片）

愛屋及烏照顧外父外母

鄭伊健與蒙嘉慧在2013年結婚，婚後Yoyo淡出幕前，只偶爾接一些演出。兩夫妻早有共識不會生兒育女，要享受二人世界。一直重親情的伊健愛屋及烏，對外父外母非常細心，有傳他斥資近千萬於元朗購買地皮，為外父建安樂窩。

Yoyo曾接受訪問憶述，在2007年與伊健初拍拖時，Yoyo的媽媽患癌住院，但Yoyo當時往返內地拍劇，幸得伊健經常到醫院陪伴當時的未來外母，直至2010年蒙媽媽過身。Yoyo對伊健陪伴媽媽走過最後歲月相當感動，決定託付終生。

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打本百萬助老婆搞日本房地產

伊健也曾接受TOPick訪問時揚言︰「我最大的責任，就是要照顧好家人及自己的健康。」由於醫生常指Yoyo身體不好，可能有病也不知道，所以她首要調理身體，讓生活輕鬆，做喜歡的工作或去學習新事物。

Yoyo對於維繫婚姻的看法也很清晰︰「我的責任就是要令伴侶開心」，難怪她能收服這個大男孩。伊健知道老婆鍾情日本文化，近年打本過百萬助她在日本福岡開房地產公司，主打物業管理、升學及移民等，升呢做CEO。身為老闆的Yoyo親力親為，不時拍片做生招牌宣傳，還監督網頁設計，認真勤力。

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責任編輯︰林綺玲