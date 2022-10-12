【癌症殺手】年輕護士腋下長巨瘤確診淋巴癌　拍片分享抗癌經歷願捐器官救人

▲ 年輕護士腋下長巨瘤確診淋巴癌，拍片分享抗癌經歷願捐器官救人。

很多人都知道「血癌」這個病，但「血癌」大致上可分三類──白血病、淋巴瘤及骨髓瘤。當中淋巴瘤主要可分為兩種：何傑金氏淋巴瘤和非何傑金氏淋巴瘤。非何傑金氏淋巴瘤為十大常見癌症之一，也是本港致命癌症第8位。本港一名年輕男護士近月因發現頸部及腋下有腫塊，求醫後確診淋巴癌；他透過YouTube頻道，分享其積極抗癌經歷。

最新影片：

本港年輕護士東東現年30多歲，曾於港怡醫院任職及赴亞博協助抗疫，另一直透過個人YouTube頻道，向大眾分享護理小知識。然而，向來是照顧者角色的他，近月突確診淋巴癌，變成病人角色。

他在YouTube影片中憶述，自己一開始在頸部摸到細小腫塊，因沒有疼痛，本不以為意，但不日後竟在左邊腋下摸到巨大腫塊，且觸摸會感痛楚，腫塊大小亦影響日常活動，於是求醫。經檢查，東東白血球指數偏高，腋下腫塊可能是淋巴瘤，且腫塊附近也有很多細小的腫瘤。東東再配合抽組織進行化驗，最終化驗報告顯示其罹患淋巴癌。

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簽器官捐贈 樂觀面對癌病

東東目前接受化療，還需要自行注射白血球針。面對副作用對身體造成的種種不適，他並無怨言，更積極拍片分享抗癌經歷、心情變化、紀錄如何自行注射白血球針；還會自製小動畫，向觀衆講解全面的淋巴癌資訊。

東東在影片中直言，自己已簽署器官捐贈同意書，希望可以將現存健康的器官捐給有需要的人，「物盡其用，不要浪費」。他樂觀表示：

很多事未必能盡人意，我成日問個天，點解選中我有淋巴癌？我唔知點解會有呢個安排，但可能就係透過有呢個經歷，更加豐富自己醫護知識，在將來可以做一個更加好嘅護士。

東東再回憶過去的人生：

這段時間，很感謝上天可以賜予我做護士的機會，自己真的很喜歡這份具挑戰性的工作；能接觸到不同的病人，每段經歷都讓我獲益良多。

淋巴瘤症狀

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生解釋，人體內佈滿無數由淋巴管道及淋巴腺組成的網絡，淋巴細胞會循環游走至各個器官和組織，以抵抗病菌感染。一旦淋巴細胞發生惡性病變，便會不斷增生或者失去细胞衰老凋亡的功能。當這些免疫的淋巴細胞，逐漸取代正常的細胞時，免疫系統對抗感染的能力就變得越來越薄弱。同時，淋巴結會變大，形成無痛的腫瘤——「淋巴瘤」，即淋巴癌。患者平均發病年齡為50歲，如今有不少案例更是在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。而淋巴瘤常見症狀包括：

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要預防淋巴瘤發生，醫生建議，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

內容獲「東東雲吞麵-小薯護士」授權報道。

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責任編輯：張沛