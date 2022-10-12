【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公

▲ 顏值超高！

搞一場婚禮動輒數十萬元，新人當然希望會是全場焦點，不過世事往往事與願違！早前曾出現過伴娘靚過新娘，今次就出現伴郎靚過新郎，婚禮照片更在網上流傳，令伴郎走紅，引起大批女網民留言，狂呼「老公」！

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這張在網上瘋傳的「婚禮照」，有人表示這位架上黑半框眼鏡，雙手插着褲袋加上壞壞的笑容，整個氣場猶如言情小說中的霸道總裁，甚至有人留言他似年輕時的陳冠希，而且比不少藝人還要靚仔！

後來，這名靚仔伴郎迅速被網民起底，原來是抖音擁有80萬人追蹤的「鄒男小叔叔」，現年33歲的他，本身就擁有超高人氣，經常拍片及拍照，俘虜老中青的女人心，不過，人紅是非多，曾有網民批評照片是靠P圖，對此他霸氣回擊，認為每個人本來都有適合自己的角度，回應展現超高EQ。

今次「鄒男」再憑婚照吸大批粉絲，引來網民留言叫老公：「這是我的新郎」、「已婚帶兩個娃的行嗎？」、「快和我結婚」、「家暴我也愛」、「我的菜」。

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責任編輯:陳麗薇