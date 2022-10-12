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【檢測公告】政府突擊檢查葵涌及沙田強檢大廈　發現20人未強檢其中12人罰1萬

社會 12:36 2022/10/12

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政府突擊檢查葵涌新葵芳花園C座，發現12人未強檢其中7人罰1萬。（資料圖片）

港麼今日（12日）在早前被納入強制檢測公告的葵涌新葵芳花園C座及沙田濱景花園第1座進行執法行動，當中20人被發現未有遵從強制檢測公告，12人被罰1萬元。

葵涌區行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。政府派員於葵涌新葵芳花園C座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了236名受檢人士。當中，12人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中7人發出了10,000元定額罰款通知書。

沙田區同樣在上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。政府派員於沙田濱景花園第1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查約195名受檢人士。當中，8人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

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責任編輯：李榮忠

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