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【野人老師】自閉症角色爆喊演出備受激讚 鄭丹瑞分享鏡頭背後：被聰聰帶入戲

娛樂 12:58 2022/10/12

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鄭丹瑞自揭被小演員帶入戯。

我跟電視劇《野人老師》的導演陳賢俊講笑說：「你年輕，有火；我年紀不小，是老油條，就讓我在劇中負責火上加油吧！」在拍攝現場，我又調侃他：「人家說最難拍細路仔戲，你卻不止拍一個，是一班，我衷心佩服。」

老油條準備食花生，本擬冷眼旁觀導演如何調教「一班」細路，卻發現他在現場充分控制局面，「一班」細路雖然有無窮精力，卻都聽教聽話，而且個個做足功課，劇本唸得滾瓜爛熟，一roll機就角色上身。最令我動容的，是他們對自己的表現很有要求，就算導演收貨，他們仍在休息室檢討能否再演好一些。「他們不是來發明星夢，是來做一個演員。」我跟導演分享我冷眼旁觀的結論。

最新影片推介：

第五集，飾演患自閉症聰聰的小演員余晞晉，更加備受觀眾們激讚，他的真身是個活潑可愛的乖孩子，要演繹自閉症患者，事前必須做足資料蒐集，劇集製作團隊當然功不可沒，但還需要小晞晉的機靈聰穎，迅速消化一切有關自閉孩子的信息，才能演活這個絕不容易演繹的角色。

至於，很多觀眾談論我抱住失控的聰聰說：「對不起，你沒有做錯」的那幕戲，是導演叫action後，我衝上去搶走聰聰手上的刀，緊緊攬實他，之後的所有對白、動作，都是被聰聰這個角色帶入戲。火上加油的，竟然是小晞晉。

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撰文 : 鄭丹瑞

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