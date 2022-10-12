【聽神經瘤】台女星腦瘤復發休養1年近況曝光　醫生揭4大先兆：頭暈耳鳴要留心

▲ 台灣女星腦瘤復發休養1年分享近況，醫生揭4大先兆：頭暈、耳鳴要當心。

現年37歲的台灣女星陳筱蕾於2018年罹患腦瘤，經過治療後，不幸於去年再度復發，需要再接受治療。經過一年多的時間，她近日除了於社交平台更新自己近況外，又分享過去一路走來的抗病歷程，希望能透過自身經驗，鼓勵其他同路人。

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從模特兒出身的陳筱蕾，曾參加過不少綜藝等節目，在2018年發現罹患腦瘤，已經快速安排手術切除腫瘤。惟腦瘤在去年復發，經過一年多的休養，陳筱蕾近日便在Facebook分享自己抗病歷程，指自己需接受放射治療，過程快速簡單，一開始先照MRI（核磁共振），做好腫瘤定位，接著持續三天去醫院放射燒腦，一次約15分鐘，「除了在治療當下，聞到一些燒焦和微苦的味道之外，就在發呆一下的過程中結束了」。

儘管治療過程中並無太大痛感，但她指療程後的第3個月，她亦無法避免嚇人的副作用，如「鬼剃頭」的落髮，以及腦水腫壓迫到周圍的腦神經，引發頭暈、耳鳴，讓她連走一小段路都會不穩跌倒。最後她嘗試打了標靶藥物，狀況才得到好轉，不過該款藥物是自費，一劑要約一萬元台幣。

陳筱蕾又指目前每半年就要回診所追蹤腫瘤，暫時已覆診兩次，腫瘤大小還沒有什麼變化，但腫瘤中間部份已經開始壞死變黑，之後會慢慢萎縮，雖然還要幾年的時間，但她樂觀表示「只要它（腫瘤）不再長大，就可以好好跟我共存一輩子」。她又提及患病時情緒大受影響，指「長時間的生病不可能時時樂觀，負面情緒充斥、愛生氣，就連聽到加油都忍不住覺得煩躁」，目前正學習與「各種好與不好的情緒」共處。

據了解，陳筱蕾曾表示，十幾年前開始就經常感頭暈，當時不太在意，直到2018年發現自己聽力下降，後來參加遊戲節目發現自己竟無法跑直線、平衡感差，且有臉麻等問題，到醫院檢查下，才發現自己長了聽神經瘤，而且聽力已衰退到連70歲老人都不如。雖然腦瘤為良性，但已經壓迫到聽力神經和腦幹，醫生當時便指再不處理恐影響生命。

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根據《TVBS新聞網》報導，雙和醫院神經外科主治醫師李祐萱表示，聽神經瘤出現的警訊包括眩暈、頭暈、耳鳴等，上述皆屬第八對神經症狀，但若出現臉麻、無力等臉部問題，「往往代表腫瘤長到一定程度，壓迫到其他神經。」

李祐萱指出，聽神經瘤屬於相當常見的良性腦瘤之一，臨床上常見好發年紀為40歲至60歲，經常處於吵雜環境、曾接受放射線暴露可能是聽神經瘤的危險因子之一，但目前尚未有確切的相關性可以證明。

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責任編輯：羅嘉欣