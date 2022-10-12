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【商場優惠】全港最大日本藥粧松本清進駐Fashion Walk　恒隆會員率先入場掃貨享9折

休閒消費 12:41 2022/10/12

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熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

日本以外最大藥粧店松本清旗艦店，將於銅鑼灣開幕。

銅鑼灣Fashion Walk今個10月為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員帶來食、買、玩驚喜，hello會員可憑積分換取獨家matsukiyo 松本清旗艦店VIP優先入場證，以及30多個人氣品牌的精采獎賞。

日本人氣藥妝專門店matsukiyo松本清旗艦店將於10月21日進駐Fashion Walk，hello會員可獨家換領VIP優先入場證，於10月18日入場掃貨。即日起會員於恒隆商場手機App，可憑500 hello積分換領VIP優先入場證一張。首500位換領會員，當日可享9折優惠。

hello會員以電子貨幣消費滿指定金額，可獲電子購物禮券。

讚好並追蹤官方Facebook及IG，更可額外獲店家自家品牌MK保濕潔面膏，惠顧滿$300亦可獲開幕限定購物袋一個。開業首兩星期惠顧滿$100並登記成為新會員，更可獲贈$20松本清香港電子券。

另外由即日起至10月31日，顧客透過恒隆商場手機App免費登記成為hello會員，於Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心等恒隆商場，以電子貨幣消費滿$3,000，可獲贈一張$100電子購物禮券：累積消費滿$5,000，再額外獲$100電子購物禮券。新會員完成限時任務，更可再獲贈高達$50商戶電子券。

記者︰黃依情

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