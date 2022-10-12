【文化教育】「共創蒲台教育」計劃 學生繪出香港南極之美

22世紀協基學堂教育基金聯同蒲台島村公所工作關注組，自從去年正式啟動「共創蒲台教育」計劃，至今已舉行一系列的學習活動，例如海岸清潔、救救古樹古井、實地考察、文化生態導賞團等。

活動帶領學生和公眾團體走訪蒲台島，認識島上的自然生態、文化和歷史，透過服務學習進行保育及活化，品嚐特色的漁村美食。創辦人及主席朱啟華博士表示，蒲台島為學生帶來很多學習機會，而長遠目標在於改善蒲台島居民基本建設，將蒲苔學校改建為全港首個蒲台島教育、保育及旅客資訊中心。

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蒲台公所變身成為臨時教育及旅客中心，在10月1日舉辦了蒲台島藝術節開幕禮。這次活動邀來本地藝術家，由八所中小學生融合藝術、歷史和文化，透過工作坊讓學生以繪畫、攝影和影片製作，欣賞香港南極之美。

現時，村公所設置得獎作品和參考書籍，供參觀者欣賞，像其中一項作品《南隅的燈塔》，由粉嶺禮賢會中學的卓泳君同學創作，在一望無際的大海和藍天白雲下，顯得純淨。新會商會學校的《夕陽下的蒲台島》，創作的學生林享綿，亦以燈塔做背景。林學生表示，蒲台有「香港南極」 的稱號，在夕陽下的小島瀰漫著恬靜閒適。

新會商會學校胡立峰校長表示，藝術節為培育同學對藝術的興趣，為同學提供另一個角度認識蒲台，與其他藝術愛好者互相切磋。此外，大會邀請了藝術家梁立人即席揮毫繪畫出蒲台雨中美景，以及跨世代合唱團，由一班老友記為大家合唱多首經典名曲和腹語表演。

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香港中國婦女會中學於上年度開始參與這計劃，多次到訪蒲台島，進行實地考察，與村民交流。作為首間協作學校，楊志强校長帶領一眾師生團隊，以社區地圖的概念，創作了觀光、美食、行山、生態、文學散步、學校歷史、文化深度遊地圖，與村民和訪客互動，以全新角度認識蒲台島。如其中一項作品《學校歷史地圖》，以學校教室、操場、校歌等還原當年村民師生的情誼，讓旅客認識當年島上村民學習時期的生活點滴。

而《蒲台說 - 基建和交通》則細數島上村民的困難，包括至今仍缺乏自來水電資源，設施基建不足和稀少的渡輪班次，一直是困擾居民回島居住的障礙。村民表示，雖然當時學校資源貧乏，沒有電力，運動設施也只有泥地，但十分懷念當年的上課情況，現在與22世紀協基學堂教育基金研究如何重建蒲台學校，為年輕一代提供一個荒野療愈、文化和保育學習基地。

《蒲台島藝術節比賽》作品展

日期：10月1日至11月30日期間每個星期日

時間：上午11時至下午5時

地點：蒲台公所

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責任編輯︰王明芳