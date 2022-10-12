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【襲擊學生】涉扼頸及掌摑男生　特殊學校社工助理認罪判140小時服務令

社會 12:49 2022/10/12

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被告麥人丰（左）。（梁錦麟攝）

30歲男社工助理涉在特殊學校對自閉男學生扼頸、扯頭髮和掌摑，事後向警方自首，警誡下稱為阻止男生自殘或傷害人才扼頸。涉案社工助理早前於東區裁判法院承認1項普通襲擊罪，今（12日）被判140小時社會服務令。裁判官指被告犯案後或未能繼續擔任社工，故已上了寶貴的一課，即使是咎由自取，但亦後果不輕。

被告麥人丰（30歲），報稱特殊學校社工助理。控罪指，被告於2021年10月3日，在一特殊學校宿舍內的活動室襲擊X。

代表律師引述被告前上司的求情信指，前上司得知被告犯事後感到詫異，又指正常宿舍的職員與宿生比例是1對8，惟涉案宿舍比例為1對21，被告或因此而犯錯。

裁判官判刑時指，本案性質為同類案件中較嚴重，亦涉及違反誠信，判監亦不為過。然而本案沒有證據顯示被告非一時衝動犯案，法庭亦相信被告有悔意。裁判官指，經澄清後，被告對事主造成的傷勢不算嚴重。

裁判官考慮到，被告在犯下本案後或未能繼續擔任社工，故已上了寶貴的一課，即使是咎由自取，但亦後果不輕。裁判官指，比較看重被告如何看待事件，考慮到本案所有元素，認為判處社會服務令則監禁合適，遂判處被告140小時社會福利令。

案情指，案發時21歲的X就讀中六，自小有自閉、智障及過度活躍等問題。案發當日，X的左腳尾趾受傷而須入院治療，被診斷出尾趾骨折及右膝有瘀傷。

校方翻查閉路電視片段，發現X疑因跌倒導致尾趾骨折，但亦揭發被告同日曾在房內襲擊X，包括踢X的左腿、三度扼頸、拉扯頭髮及掌摑X。被告在案發後離職及自首。警誡下被告稱扼頸是為阻止X自殘或傷害他人。

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記者：梁錦麟

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