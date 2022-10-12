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【痛失至親】保留13歲亡弟生前最後筆跡　哥哥手臂紋購物清單懶理被嘲醜

育兒經 14:10 2022/10/12

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菲律賓一名男子將亡弟的最後筆跡紋在手臂上。（影片截圖）

至親離世的傷痛非筆墨能夠形容，也不是時間能夠撫平。菲律賓一名男子非常想念13歲的亡弟，於是將他生前留下的最後筆跡——一張購物清單，紋在手臂上。即使被人嘲笑這個紋身很醜，哥哥也不介意，別人知道紋身的背後故事也收起了笑臉。

最新影片︰

把亡弟筆跡紋在身

外國傳媒報道，來自菲律賓的男子Bojo Dela Cruz Aquino在社交平台分享，他的13歲弟弟Tirso Junior今年6月不幸離世，他想以紋身來紀念亡弟，於是他想到把弟弟最後寫下來的東西紋在身上。

近日他在TikTok發布了的一段影片，可見Bojo將一張皺巴巴的紙帶到紋身工作室，並要求紋身師將紙上的文字複製成紋身。紋身師知道背後的故事後亦受感動，連弟弟寫錯的字也沒有遺漏地紋上。Bojo表示，最小的弟弟總是在他出糧的日子給他發短訊，說出自己想要買的東西。

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不在乎別人眼光

紙上就是弟弟的購物清單，Bojo稱「這是他去世前幾天寫的最後一份購物清單」，拜託哥哥幫忙買，當中大部分都是糖果和零食，包括三角朱古力、薯片、杏仁、凍咖啡，還是益力多。雖然紋身的字看來不美，有時會被別人嘲笑，但Bojo並不在意︰

我知道很多人會取笑這個紋身，但我不在乎。對我來說，這是我所擁有最美麗的傑作。

Bojo給亡弟一句說話，「我想你小兄弟，在天堂要快樂。」不少網民被Bojo的分享而感動，留言「這是迄今為止我見過最有意義的紋身」、「這是一個提醒，在你的一生中，曾經遇到一個天使」、「要堅強，弟弟現在化成天使守護你」。

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責任編輯︰王明芳

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