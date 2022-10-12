【新冠肺炎】謝安琪在社交網報平安 會按規定在家好好休息當Homecation
娛樂 13:11 2022/10/12
張繼聰今日（10月12日）宣布確診新冠肺炎，主辦單位宣布原訂於10月15日（周六）於麥花臣場館舉行《Welcome to route 37》演唱會》將會取消，有關延期安排將盡快透過傳媒及本地製作有限公司Facebook專頁公佈。
阿聰回覆傳媒透露現時病情輕微：「有少少發燒，已通報有關當局，家人亦按照相關的指示自我隔離。」
謝安琪報平安
隨後，謝安琪亦在社交平台報平安，又指這段時間會按照規定在家好好休息：
先跟大家報個平安
快測結果是一條線的
這幾天會按照規定
乖乖留在家好好休息
隔空跟淺白小隊跟進新歌MV進度
她又表示雖然工作需要調動，但向好的一面想當是Homecation，並祝福大家身體健康：
就當這星期是繁忙中
特別安排給我的假期吧
小朋友們都很掛念我做的麵包
也有好一些書一直未有時間細閱
就當這幾天是Homecation吧
大家都要記得多喝水
多補充維他命啊
保持健康
不少網民都叫她要好好保重身體，希望阿聰早日康復。
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撰文 : TOPick柴犬出動