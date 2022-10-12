【名牌優惠】LV限時網購優惠　7折起入手經典手袋及飾品配件

▲ LV限時網購優惠，即睇必買推介。

Louis Vuitton（LV）近日罕有地推出限時網購優惠，多款人氣手袋減價低至66折。當中包括手提水桶袋、腋下包、銀包及飾品配件等，最平只需$1,576即可入手。而二手款式更有額外8折優惠，TOPick 為你精選以下推介!

▲ Louis Vuitton限時網購優惠。(圖片來源:Zalora官網)

最新影片推介

網購平台Zalora推出「10.10感謝節」限時優惠，不少LV產品都有折扣。涵蓋多款熱賣款手袋，例如經典老花背包、老花單肩手提水桶袋、簡約小號雙肩背包劈價等，大部分都比專門店更容易入手，劈價超過HK$5,000。

手袋款

女士簡約小號雙肩包

▲ 女士簡約小號雙肩包。(圖片來源:Zalora官網)

以LV經典Monogram老花圖案設計，容量特大又輕身，非常實用。原價HK$28,084，現優惠價HK$22,939，節省HK$5,145。

女士老花單肩手提水桶包

Monogram 塗層帆布材質而製的深棕配粉色手提水桶包，一直是人氣熱賣款。原價HK$22,420，現優惠價HK$18,165，節省HK$4,255。

中號手提包

由Monogram Eclipse 塗層帆布和 Monogram Eclipse Reverse 塗層帆布而製的黑灰色手拿包，時尚而實用，喜歡中性打扮的你不妨入手。原價HK$11,918，現優惠價HK$9,679，節省HK$2,239。

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二手Pochette Felicie Classic Monogram empreinte mbossed Chain Genuine Leather grey beige

三合一手袋，一套有齊銀包、卡片套和手袋。手袋有輕微划痕，原價$21,058，折後只售$18,952，節省HK$2,106。

二手Pochette腋下包

▲ Pochette腋下包。(圖片來源:Zalora官網)

近年腋下包風靡全球，深受不少明星及時尚博主的喜愛。手袋雖有正常使用痕跡及內部有輕微污漬，但尚算新淨，不影響使用。原價HK$9,038，折後優惠價HK$8,134，節省HK$904。

銀包

Sarah 長銀包 (黑色)

由Monogram Empreinte柔軟粒面壓花牛皮而製的黑色長銀包，設有16個信用卡夾層及拉鏈零錢格，容量超大又輕身。原價HK$9,265，折後優惠價HK$7,440，節省HK$1,825。

二手按扣短款錢包

▲ 按扣短款錢包。(圖片來源:Zalora官網)

經典Monogram老花圖案為設計，配上粉紅色設計，十分有少女心。錢包有正常磨損痕跡，不影響使用。原價HK$4,111，折後優惠價HK$3,699，節省HK$412。

二手短款錢包

內有多格數可放置不同尺寸的卡片及錢幣，銀包有輕微划痕。原價HK$1,789，折後優惠價HK$1,610，節省HK$179。

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飾品配件

Monogram圍巾

▲ Monogram圍巾。(圖片來源:Zalora官網)

灰色Monogram圍巾，含50%羊毛及50%桑蠶絲。原價HK$8,832，折後優惠價HK$5811，節省HK$3,021。

皮帶

黑色Monogram塗層帆布配牛皮皮帶，型格又百搭。原價HK$6,900，折後優惠價HK$4,963，節省HK$1,937。

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二手Sweet Classic Monogram ring Silver Ivory戒指

合金製戒指，以白色配銀色的設計元素，長青又百搭。有正常使用，但不影響使用。原價HK$2,056，折後優惠價HK$1,850，節省HK$206。

二手鑰匙扣

由深灰色十字紋針葉皮革錶帶和銀色字母組合飾物，使用狀況良好，只需HK$1,596。

詳情

適用日期：10月10日起

官網連結：ZALORA官網

推廣詳情：輸入優惠碼，可享折扣優惠。

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責任編緝：張懿慧