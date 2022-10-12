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【告別劏房】民建聯：近半受訪者認為租管條例保障不足　促制定「告別劏房」時間表

政治 13:45 2022/10/12

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民建聯：逾7成受訪者支持「劏房」發牌制 （趙居逸 攝）

民建聯今日公布「公眾對劏房租管意見」的最新調查結果，結果顯示，近半受訪者認為劏房租管條例保障不足。民建聯促政府加強對違規劏房執法，並建議成立「跨部門劏房租管事宜辦事處」提升職能職效，制定「告別劏房」路線圖。

因應政府年初落實劏房租務管制，民建聯今年8月23日至9月18日期間，透過語音電話隨機抽樣訪問了671名18歲以上的市民。結果顯示，逾7成受訪者知悉租管條例已生效，但近半受訪者認為條例保障不足。8成半的受訪者贊成政府規管「劏房」居住環境。

告別劏房行動召集人鄭泳舜指出，目前只有大約7000個劏房已進行登記，只佔總數的五分之一，又指劏房登記是法例，應加強執法。

另外，民建聯又建議政府規定，新劏房租約起始租金不得高過立約時，同區劏房平均呎租一成。同時，在本屆政府任期內，盡快增加過渡性房屋供應至4至5萬個。民建聯主席李慧琼認為，政府可研究加高過渡性房屋，或考慮改造棄置學校，雖然未必可以完全告別劏房，但目標是告別惡劣劏房。

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記者：趙居逸

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