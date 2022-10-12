【日本旅遊】踏入賞紅葉季節　一文即看8,000元以下日韓賞葉團

▲ 每年11月中至12月初的夜晚，御船山庭園舉辦「紅葉Light Up」，夜空下，被燈光照射的紅葉。（縱橫遊圖片）

踏入秋季是賞紅葉的季節，現時來回機票動輒4000、5000元，若想划算地遊日賞紅葉，不妨考慮參加旅行團。

東瀛遊

推出大阪、神戶、京都、天橋立美景開心6天之旅，成人每位只需7,599元，最快11月3日出發。

行程首日到訪大阪通天閣街，可自費登上通天閣展望台及自費玩觀光滑梯。第二日遊覽日本三大美景之一天橋立、歷史悠久的籠神社，以及登上伊根灣遊覽船，欣賞海水透亮，漁獲豐富，被譽為世界最美麗的海域之一的伊根灣。

其他景點包括近年整修完畢的清水寺、嵐山渡月橋、人氣竹林小徑、典堂級天龍寺、2.4公里杉並木大道、體驗製作日式筷子，以及三方五湖山頂公園。行程另包一天自由活動、三晚溫泉酒店，亦會到訪滋賀龍皇OUTLET、RINKU TOWN購物城。詳情可瀏覽旅行社網站。

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縱橫遊

日本九洲5天團，乘坐香港快運，遊覽4個紅葉景點，包括內有過百年楓樹的御船山庭園，每年11月中至12月初的夜晚，舉辦「紅葉Light Up」，夜空下，被燈光照射的紅葉。其餘紅葉景點包括主題樂園豪斯登、九州福岡最具代表性的神社太宰府．天滿宮、日本三大稻荷祐德稻荷神社。另外，行程亦會到訪懷舊的北九州門司港、熱氣球博物館、九州鐵道紀念館、海峽PLAZA及九州最大型臨海OUTLET「Marinoa City Fukuoka」。團費每人7,599起，最快11月5日出發。詳情即看旅行社網站。

秋日限定的首爾5天團，乘坐國泰航空，遊覽天空公園、蘆葦海、全新韓國唯一Pinocchio & Da Vinci木偶童話意大利村、星空Starfield Library、70年歷史的大龍市場、朝陽紡織復古懷舊美術咖啡館，當中浪漫經典之秋南怡島、N首爾塔公園則可賞紅葉，並連入住2晚首爾弘大市中心酒店。團費每人4,899起，最快10月25日出發。詳情即看旅行社網站。

首爾6天遊、11月11日只辦一團，乘坐國泰航空，參觀5大賞紅葉熱點，包括韓國紅葉人氣第一內藏山國立公園、擁有當地8景之一兼小金剛山美譽的大芚山國立公園、韓劇二十五、二十一的拍攝場地兼韓國最大規模傳統韓屋村全州韓屋村、五大宮殿之一兼首爾二座世界遺產之一的德壽宮、欣賞秋日限定的芒草、粉黛亂子草和波波草的天空公園，連續3晚在首爾中心酒店入住。團費每人5,899元。詳情可瀏覽旅行社網站。

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責任編輯：陳麗娜