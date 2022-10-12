【遊日注意】日本旅館老闆落藥迷姦女住客　有人不知情再入住遭二度性侵

▲ 日本旅館老闆落藥迷姦女住客，有人不知情再入住遭二度性侵。

不少人去旅行為了節省成本，會選擇投宿青年旅舍。日本岡山縣一間青年旅舍的東主，被爆出落藥性侵多名女住客，並拍下大量相片和影片，有受害人更不知情再入住，遭二度性侵。警方目前已將疑犯逮捕，並在旅舍搜出大量偷拍照片和影片。

根據日本傳媒報道，現年48歲的武內俊晴在岡山縣經營青年旅館「Cafe & Guest House 凸屋」，他涉嫌於2019年8月對一名來自神奈川縣的30多歲女住客落藥，在她昏迷後性侵，警方於今年9月將他逮捕並提出起訴。

武內被捕的消息傳出後，多名女子報警稱懷疑自己遭他性侵或性騷擾。警方查出武內在2020年7月，以同樣手法性侵一名來自京都的女住客，但她對此完全不知情，翌月再度入住期間，再遭到性侵。警方周一（10日）再次逮捕武內，但他否認讓受害人服用安眠藥，是在雙方同意下性交。

而警方搜查旅舍時發現大量女住客被偷拍的相片和影片，目前正調查案件，以查明是否有更多受害者。事件曝光後，涉事旅舍的Facebook專頁被網民留言洗版，痛斥老闆「行為卑劣」。

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責任編輯：羅嘉欣