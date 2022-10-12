【日本打鬥】開關即出事東京池袋餐廳發生打鬥　兩名內地男打女人兼飛碗

▲ 內地華人在東京餐廳大打出手兼飛碗。

日本現已開關，相信不少人已飛到家鄉吃喝玩樂！近日，有網民拍攝到東京一間中華料理店發生打鬥兼飛碗！場面混亂，餐廳職員制止不果，影片流曝光後，不少內地人認為事件丟臉，就連當地的日本人都擔憂開關後治安的問題。

一開關就出事

▲ 灰衣男持湯碗砸對方。（圖片來源：影片截圖）

日前，有網民拍攝到在東京池袋北口一間中華料理店發生打鬥，片中兩枱華人懷疑發生爭執而口角，繼而動武，大打出手甚至飛碗，期間更無辜砸中其他食客的頭部。影片中可見，幾名華人懶理店員制止，餐碗連湯在店內橫飛，食物及湯品灑滿一地，餐桌及椅子凌亂不堪，現場十分混亂。

其中一名身穿灰色衣服的男人更手持湯碗砸對方，一邊動手推一名黑衣女子，一邊叫囂「你知道我誰嗎？」，期間女子叫男食客「走！」，他們的行為亦波及不少食客，食客慌忙走避。

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影片一出，不少網民找出有關店舖位置，經過對比店舖內裝、擺設、湯碗等特徵。網民認為事發地點極可能是位於池袋北口的小魏鴨脖店2號店，更指餐廳由東北人主理，食客絕大部分是東北人。

影片更在日本網絡瘋傳，引起日本網民熱烈討論。不少人擔心日本開關後治安會更惡劣，認為他們的行為不恰當。而中國內地的網民則留言指「很丟臉！」、「三、四個老爺們打一個女人，是可忍，孰不可忍」、「很不尊重人，沒教養！」

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責任編緝：蕭雅文