【員工福利】新鴻基推行無限有薪年假 所有員工皆可受惠放幾個月都得

▲ 新鴻基公司企業人才及文化主管車祉穎表示，部分工種同事若要放較長年假，會聘請臨時工。（彭振濠攝）

隨著居家工作的流行，work life balance「工作與生活平衡」就更加備受關注。近年有不少企業實行不同的工作新模式，以配合員工的 work life balance。其中，經營金融業務的新鴻基有限公司推出「無限有薪年假」政策，全體員工包括茶水姐姐都可以享用，冀令工作可以更有彈性。

新鴻基有限公司以投資金融業務為主，2018年已開始試行無限年假政策，在疫情期間更成為常規政策。新鴻基有限公司企業人才及文化主管車祉穎表示，並不擔心無限有薪年假會予人過於寬鬆，甚至「無皇管」的感覺，並強調：「政策是希望人事管理更靈活及人性化，而員工亦不用經常擔心假期不足。」她本人今年亦曾經用有薪年假休息出遊，即使在隔離政策下仍可出外舒一舒氣。

最新影片推介:

新鴻基有限公司推出「無限有薪年假」，目的是希望可以積極鼓勵員工放假休息，對象不分職級，所有同事只要過了試用期便可以受惠，包括辦公室的後勤同事如茶水姐姐都可以享用。

車祉穎表示, 只要欲申請「無限有薪年假」的員工提前通知主管、處理好手上的工作，以及能夠妥善處理和同事間的工作交接就可以。她強調這跟以往的批假標準相若，並沒因為假期是「無限」而要特別處理，而且公司沒有特意設立任何制度去監察員工, 也不會過問員工請假的理由,並不會因為是無限有薪假期而要特別審批，她相信員工不會濫用此項福利。

政策推出後, 有員工申請了數個月的有薪假期, 希望此舉能為員工得到足夠的休息。除左增加工作效率, 亦希望員工對公司更有歸屬感。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯: 陳珈希