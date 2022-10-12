【野人老師】鄭丹瑞與初戀結婚40年　寵妻阿旦2千萬豪宅歸太太名下

▲ 鄭丹瑞跟太太愛足40年。

ViuTV劇集《野人老師》引來不少迴響，劇情令家長學生共鳴，劇中飾演大地小學校長的鄭丹瑞（旦哥）演技再受注目，大讚老戲骨旦哥大騷演技。

在《野人老師》內，校長對亡妻一直放下來，至於現實中的鄭丹瑞是娛樂圈出名的暖男丈夫，今年是她與太太結婚40年，夫婦間相愛相扶持至今。

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太太是初戀情人

鄭丹瑞與太太「沙律」在讀書時已認識，更為旦哥的初戀情人，有指當年兩人讀書期間開始拍拖，起初因為身高差距，不被外界看好，但日常生活裡旦哥為遷就女友，不時彎腰照顧，細心體貼。

旦哥跟太太已經結婚40年，婚後二人育有兩名女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）。這對老夫老妻至今出街也十指緊扣。

他曾經說過太太一路上給予很大的支持，而鄭太是唯一可以治到他的人，另外在旦哥經歷人生高低起跌時，太太每次都會在他身邊鼓勵，讓他沒有後顧之憂。

▲ 鄭丹瑞一家四口。（取自instagram）

只愛太太一個

不過娛樂圈生活多誘惑，旦哥曾是電台商層，亦當過電影導演、監製，隨時可以借工作權力佔便直，他曾直言年輕女子肯定有魅力，但開玩笑指自己認孤寒，不想出去花天酒地，畢竟天下沒免費的午餐。

他更說：「60歲嘅男人都喜歡年輕女子，年輕少艾一定有吸引力...但我一生只愛太太一個。」

旦哥一生中只愛太太一個不是「得把口」， 直零緋聞外，連位處大坑市值約2000萬豪宅也寫老婆名下，果然是寵妻的好男人。

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彼此忍讓相尊重

至於說到夫婦間相處之道，旦哥謂跟太太甚少爭執，他會跟太太彼此忍讓、相尊重；而太太亦會體諒旦哥在工作上的壓力，若然工作不順把情緒帶到家中，太太經常加以開解。

另外，旦哥以家庭為重，工作外便留家陪妻女，他曾說過，現在的他只會選擇留下真心需要的朋友，亦會遠離過往這類不投機的朋友圈。

他說過：「人年長了才發現，花時間和心機建立沒有養份的友誼，只是不斷浪費自己的時間，倒不如花多一點時間聆聽自己的聲音，跟自己獨處，享受Me time在過程但中更可以自我增值，做很多有意議的事情。 」

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