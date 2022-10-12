【疫苗接種】6間疫苗接種中心本月底關閉　新增7個私家診所接種站【附地址】

▲ 6間疫苗接種中心本月底關閉，新增7個私家診所接種站。（資料圖片）

政府今日（12日）公布本月會在交通方便或人流暢旺的地點，陸續增9個新冠疫苗接種點以方便市民，並待各新接種點投入服務後，於本月底關閉5間社區疫苗接種中心和一間短期社區疫苗接種中心。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，由於疫苗接種需求下降，希望積極利用同區其他適宜用作疫苗接種的場地，並增加提供兩種疫苗的接種點，待相關社區疫苗接種中心關閉和完成清理後，將交還予康樂及文化事務署。

楊何蓓茵指，政府正採取更靈活及更具成本效益的策略，與私營醫療機構合作和善用不同場地，在交通方便或人流暢旺的地點設立接種站，擴大服務網絡，「私家診所新冠疫苗接種站」的數目將增至26個。計及上述各項安排，每日可提供的疫苗接種量約63,000劑，遠較現時接種需求高。

增加7個「私家診所新冠疫苗接種站」

新設7個接種站由10月18日起開放，為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗，並為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。市民可由10月13日上午9時起可預約免費接種服務。

旺角彌敦道612-618號好望角大廈（百本專業護理服務）

旺角彌敦道700號T.O.P商場（莊柏醫療中心）

紅磡湖光街1號（梁樹標醫生診所）

將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期（緻仁醫療）

上水龍琛路39號上水廣場（莊柏醫療中心）

荃灣楊屋道1號荃新天地（柏峰醫務中心）

東涌慶東街1號東堤灣畔（卓健醫療）

增加2個「社區疫苗接種站」

「黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站」今日起為市民服務

10月31日起在鰂魚涌渣華道363號設立「渣華道遊樂場社區疫苗接種站」（近港鐵鰂魚涌站C出口），網上預約由10月25日上午9時開始。

兩個接種站每日上午9時至下午6時開放，提供科興（6個月或以上人士）和復必泰（12歲或以上人士）兩款疫苗的接種服務。

提升2接種點的服務至「一點兩疫苗」

觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心

「荔枝角公園社區疫苗接種站」

由10月31日起提升服務，增加至提供科興（6個月或以上人士）和復必泰疫苗（12歲或以上人士）接種服務。

關閉6個社區疫苗接種中心

於界限街體育館

荔枝角公園體育館

曉光街體育館

渣華道體育館

西灣河體育館的社區疫苗接種中心

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

將提供服務至10月31日中午12時，其後會關閉。

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責任編輯：李榮忠