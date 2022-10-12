【美麗戰場】陳瀅跟麥秋成上房後被解僱　唐詩詠罕演奸角成「阿寶」黑化關鍵【內含劇透】

▲ 唐詩詠罕演奸角成「阿寶」黑化關鍵。

TVB台慶劇《美麗戰場》在剛過去的一個星期，有蔣家旻飾演奸到出汁的鍾家琪，與演活衰繼母的楊卓娜齊齊鬥賤鬥乞人憎，劇情狗血夠juicy。今個星期開始將故事焦點放落陳瀅、劉佩玥與陳曉華，分別飾演的阿寶、靜兒及小美三個閨密身上，逐漸披露姊妹情如何反目。

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「阿寶」黑化關鍵

昨晚（10月11日）播出的《美麗戰場》，講到阿寶到豪宅區為趙太（唐詩詠飾）女兒趙麗麗補習，亦是唐詩詠首度登場，其角色是溫柔婉約的賢妻良母，更邀請阿寶一同為女兒慶祝生日，關係非常融洽。

不過今晚（10月12日）的《美麗戰場》第8集，阿寶發現飾演唐詩詠老公的趙生（麥秋成飾）另有女伴，在預告中她更獨自跟隨麥秋成上房，從麥秋成的表情令人聯想是否連陳瀅也想……

及後，趙太決意解僱阿寶，只因阿寶發現趙生出軌後的一個舉動……

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由於眾街坊債主向阿寶的祖母（程可為飾）追債，祖母得悉鍾勝（杜燕歌飾）已離世之事，未幾暈倒送院，眾債主寸步不離要阿寶作交代。家明（張馳豪飾）耿耿於懷阿寶發生大事，卻守口如瓶。

另邊廂，小美在大排檔巧遇靜兒，靜兒翻出阿寶上雜誌社拍照一事，戀愛大過天的小美聽不進耳，選擇相信男友裕進（丁子朗飾），兩女反目姊妹情破裂。

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導演點名讚劉佩玥

身兼編劇、導演及監製的葉念琛，大讚劉佩玥今晚一集演得好，更開金口指角色會為她帶來人氣，觀眾會喜愛這個角色。

他續透露指唐詩詠與麥秋成兩公婆，會令陳瀅逐漸黑化，形容「你未見過一個咁嘅唐詩詠」：「以前係最佳女朋友，《美麗戰場》嘅唐詩詠會有好大差別。」

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