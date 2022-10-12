【衞生黑點】卓永興筲箕灣行到西環巡街道衞生　整體清潔狀況改善

▲ (卓永興 WH Cheuk FB)

政務司副司長卓永興今日（12日）表示，與辦公室幾位同事由筲箕灣起步，一路步行到堅尼地城，如同「港島一日遊」，視察港島街道的清潔情況，一共用了四個半小時、全程21公里，期間更巧遇兩位立法會議員。

卓永興在社交平台指，昨日午前由筲基灣東大街出發，以堅尼地城士美菲路為終點，身穿波鞋便服的他，笑言走在街上沒什麼人認得：「波鞋便服無人識，踏過街巷第幾條。」視察的街道主要包括東大街、金華街、愛秩序街、筲箕灣道、英皇道、七姊妹道、糖水道、春秧街、渣華道、電氣道、留仙街、高士威道、怡和街、軒尼詩道、堅拿道西、寶靈頓道、灣仔道、皇后大道東、金鐘道、皇后大道中、皇后大道西、卑路乍街和士美菲路。他在金鐘期間，正好巧遇立法會議員陳克勤、楊永杰。

他指，整體來說昨日所見的清潔狀況有不少改善，並點出幾個現象，包括：街上棄置的小垃圾不多；食環署俗稱「小露寶」的橙色垃圾桶很少有滿溢的情況，旁邊棄置垃圾的情形也不多見；路面明顯少了煙頭、香口膠漬和污水漬；餵飼野鴿的黑點已被清理；除春秧街和寶靈頓道外，街道普遍暢通，幾個店舖阻塞街道的黑點已有明顯改善（如金華街、成安街）。

他特別讚揚食環署東區辦事處的人員，希望其他地區辦事處，也可以借鏡，提升街道清潔。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

