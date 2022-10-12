【兒童新冠疫苗】政府認可幼童版復必泰配方在港緊急使用　正待製造商提交供應時間

▲ 政府認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。（資料圖片）

政府今日（12日）公布，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用，並表示與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。但當局呼籲家長不宜等待，盡早安排為子女接種疫苗，讓他們及早得到保護。

政府指，顧問專家委員會已向醫務衞生局局長提交建議，認為在現時的疫情下，認可使用復必泰疫苗的兒童及幼兒配方作為新冠病毒的效益大於風險。醫務衞生局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）第3條所賦予的權力，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作指明目的。

政府續指，為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫務衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

政府發言人表示，政府與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。但在傳播力強的變異病毒株威脅下，兒童是新冠疫苗接種計劃重點保護對象之一，呼籲家長不宜等待，盡早安排為子女接種疫苗。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈