【縱火判刑】涉油麻地擲汽油彈　21歲女侍應判囚34個月

▲ 涉油麻地擲汽油彈，21歲女侍應判囚34個月。（資料圖片）

5男女涉於2020年2月堵塞油麻地馬路並投擲汽油彈，隨後警方於他們租用的酒店房間內搜出汽油彈，以及再拘捕1人。其中21歲女侍應，早前於區域法院審訊被裁定1項縱火及1項管有物品意圖損壞財產罪，今（12日）被判監34個月。法官判刑時指，案發時大型示威已被壓止，被告的行為顯然是希望令暴力的行為死灰復燃。

被告林天詠（21歲，女侍應）被裁定1項管有物品意圖損壞財產罪及1項縱火罪成。控罪指，被告於2020年2月4日，在油麻地彌敦道北行近甘肅街無合法辯解用汽油彈損壞了一段車路，意圖損壞或罔顧財產是否會被損壞；被告亦於2020年2月3日至5日期間，在油麻地Casa Deluxe Hotel某房間內，保管或控制10枚汽油彈、2罐汽油、1樽腐蝕性液體、2罐罐裝石油氣及4罐噴漆等。

法官判刑時指，涉案事件為2019年社會運動下半年的餘波，當時大型示威已被壓止，被告的行為顯然是希望令暴力的行為死灰復燃。案發地點位於繁忙的九龍商業地段，失控將難以收拾，且對市民的生命財產造成重大損害。

法官續指，本案亦是在有計劃下進行，涉及6名被告，各人分工明確，有人負責酒店，亦有人負責購買製造汽油彈的物料。各被告顯然是打算有系統地重複辦事。法官指，當時社會情緒已逐漸平伏，但疫情仍然嚴峻，被告行為是對抱有不滿的人重新挑釁，令他們作出相同行為。

法官指，幸好本案未有嚴重人命及財物損失，雖然被告並非獨自行動，但亦只是跟隨者。法官又指，被告案發時只有19歲，但她已經歷數段關係，已育有1名女兒，已有豐富閱歷，故此無知並非藉口，遂將被告判監34個月。

同案其餘5名被告早前已認罪，當中24歲無業男陳鴻基及27歲男運輸工人陳國強同被判監4年2個月，17歲學生劉智曦、18歲男生陳鴻輝、18歲學生莫熙陽則判入勞教中心。

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記者：梁錦麟