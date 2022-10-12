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【致命惡菌】今年錄29人染類鼻疽6人已離世　近7成居深水埗

社會 19:07 2022/10/12

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近3個月錄15宗，達過去20年總和逾2成（資料圖片）

本港再有致命細菌入侵，衞生防護中心表示，今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，當中15宗於8月至10月揪出。患者涉及21男8女，年齡介乎42至93歲，其中20宗居於深水埗區，其餘病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺；19名病人已出院，四名病人仍然留醫，6名病人已離世，涉及4男2女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者。

根據醫管局紀錄，本港2017年至2021年期間錄得的人類感染類鼻疽個案數目分別為12宗、6宗、3宗、12宗和17宗個案。

就九龍西聯網通報的15宗個案，中心的初步流行病學調查顯示，病人大部分有長期病患及免疫力弱，病人沒有到訪相同的地點。鑑於有關病人均居於深水埗區，中心已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。

據資料顯示，本港首宗人類感染類鼻疽個案於1983年發現，不計今年的個案，過去20年本港先後錄得61宗類鼻疽個案，即近3個月錄得個案為過去20年總共逾2成，其中2013至2017年共有30多宗個案。

類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。潛伏期通常為2至4周，但可以介乎1天至數年。

人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。

現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，但可以用抗生素治療。一些慢性感染可能需要較長期的治理。類鼻疽的死亡率約為40%至75％。市民應採取以下措施預防感染：

  • 避免接觸受污染的土壤
  • 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴
  • 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴
  • 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋
  • 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手
  • 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水
  • 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險

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記者：鄧凱文


 

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