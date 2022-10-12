【致命惡菌】近3個月錄15宗類鼻疽死亡率高達75%　惡菌藏社區有患者居深水埗

▲ 近3個月錄15宗，達過去20年總和逾2成（資料圖片）

本港再有致命細菌入侵，衞生防護中心今年8月至10月期間，接獲由醫院呈報15宗死亡率約為40%至75％的類鼻疽個案，這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土，據了解有患者居深水埗。本港過去20年錄得61宗個案，其中2013至2017年共有30多宗個案。

衞生署衞生防護中心正進行流行病學調查，包括病人的相關接觸歷史、高危因素和臨床情況等；初步流行病學調查，顯示8月至10月期間15宗個案絕大部分病人均有長期病患或免疫力低。

據資料顯示，本港首宗人類感染類鼻疽個案於1983年發現，不計今年的個案，過去20年本港先後錄得61宗類鼻疽個案，即近3個月錄得個案為過去20年總共逾2成，其中2013至2017年共有30多宗個案。



類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。潛伏期通常為2至4周，但可以介乎1天至數年。

人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。



現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，但可以用抗生素治療。一些慢性感染可能需要較長期的治理。類鼻疽的死亡率約為40%至75％。市民應採取以下措施預防感染：

避免接觸受污染的土壤

進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴

接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴

盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋

接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手

注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水

外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文



