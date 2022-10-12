【另類樂園】英國地盤主題樂園挖泥填土　一家大細開鏟泥車「鏟到飛天」

▲ 英國東南部肯特郡有個地盤主題樂園Diggerland，深受當地兒童歡迎。

遊樂場大多是童話風或充滿電影感，有曾想過一塊工地都可以變成親子樂園？英國東南部肯特郡有一個另類地盤主題樂園Diggerland，在泥濘中放置多部「工程車」機動遊戲，卻大受街坊歡迎，英國《太陽報》記者帶著兒子到樂園直擊，見到很多一家大細玩到癲！

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《太陽報》女記者Caroline McGuire撰寫玩樂報告，她表示經常開車經過Diggerland並傻笑，誰會想參觀這樣的主題公園？最近她終於帶兒子去這個遊樂場玩，她從始對一切改觀。

兒子對這座位於肯特郡梅德韋區的主題樂園興奮不已，Caroline和兒子花了一整天在場內開著卡車繞過礫石坑，並操作真實大小的挖土機從洞穴挖出石頭，又坐在一個巨大的桶內圍繞著泥地駕駛。

▲ 坐穩喇！（樂園官網圖片）

小朋友操作工程車挖土機

Caroline讚揚樂園的設施多變化，除了體驗駕駛工程車挖泥填土，還可以開著挖土機前往工程「施工」、坐上工程版「旋轉木馬」中。而場內除了有幾個人工工程景點區之外，其他全是真實的建築工地，讓遊客體驗一番。

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機動遊戲看似只適合較年長的小朋友玩，其實都有部分投幣式設施，可讓家長帶著年幼的孩子體驗駕駛不同工程機械及實際動工情況。

我的兒子在一英里外都見到起重機或翻斗車，即使排隊等候時看著其他人挖掘，也令他非常著迷。不過排隊時間不長，因為Diggerland有限制遊客人數，排隊時間只需約10分鐘。

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入場費一覽

小工友辛苦「工作」一輪都要休息，可以像真正工友般放「茶點時間」，Caroline和兒子自備了午餐在草地野餐區進食，場內亦有一個自助餐廳大多是煎炸食物，樂園還提供一系列英國80年代的零食和薯片，讓大家品嘗工友愛吃的點心。

Diggerland現時全國有4座樂園，深受英國家庭歡迎。入場費也不高，成人及高過90cm的小童門票25.95英鎊（約225港元），矮過90cm的小童免費，長者門票則為12.97英鎊（約112港元）。Caroline提醒，只要提前預訂門票，3個成人加1個小童的入場費合共只需91英鎊（約788港元）。

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責任編輯︰林綺玲