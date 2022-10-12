【兒童新冠疫苗】藥劑師學會指引入嬰幼兒版復必泰有助推高接種率　建議6個月至11歲接種三劑

▲ 政府批准嬰幼兒版復必泰疫苗在港緊急使用。（資料圖片）

政府今日（12日）批准嬰幼兒版復必泰疫苗在港緊急使用（詳情即看【下一頁】），香港醫院藥劑師學會表示歡迎政府決定，並相信引入兩種版復必泰疫苗有助推高6個月至11歲小童的接種率，特別是6個月至4歲群組。

香港醫院藥劑師學會引述今年9月至10月初的訪問，受訪者中有35%家長表示會讓子女接種復必泰疫苗，相信政府引入嬰幼兒版復必泰疫苗有助推高6個月至11歲小童的接種率，特別是6個月至4歲群組，因部份家長喜歡外國疫苗，但現時此群組只有科興滅活疫苗的選擇，家長或因而不讓年幼子女接種。

與此同時，藥劑師學會認為引入兒童版復必泰疫苗，不需要用成人版作兒童接種之用，將大大加快疫苗接種中心流程。

藥劑師學會提到，有研究發現兒童接種後所產生的中和抗體比成人更快隨時間減少，建議6個月至11歲兒童需接種三劑，以助減低感染Omicron變種病毒而致重症和入院。藥劑師學會會長崔俊明指，現時仍未有二價新冠疫苗供兒童使用，呼籲家長盡快讓子女接種現時一價新冠疫苗，毋需等待二價才接種。

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責任編輯：江麗盈