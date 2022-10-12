【良心僱主】新手外傭語言不通多甩漏　暖心港媽自製「配圖工作時間表」

▲ 呢個僱主真係好好，自製簡單易明嘅「配圖工作時間表」，方便印傭按圖工作。

新手外傭因語言有限，與顧主雞同鴨講難以溝通，有港媽在社交平台分享，近日聘請了無經驗、不懂粵語的海外印傭，還請了一星期假期，親身示範所有家務外，並花心思自製「配圖工作時間表」，著印傭逐項跟住做，雖然印傭仍有不少甩漏，但相比之前已經好好多，網民大讚她是良心僱主，更希望她可以開心share實用的配圖工作時間表。

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該港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指最近請了一名零經驗的海外印傭，入屋三星期，主要工作是日常清潔、煮一日三餐及照顧2歲大的兒子，

預咗溝通唔到+要由零教起。

因此，港媽向公司請一星期假期，親身落手落腳教印傭做所有家務，然後再著印傭做給她看，她透露印傭只得23歲，沒有小朋友，因語言不通就算用Google translate，也只能溝通到4成，所以用心自製了「配圖工作時間表」，

可以肯定既係，講英文/字句係溝通唔到，睇圖既就好好多，Set up 咗「有圖時間表」，令佢容易啲上手同記得日程。之後仍是好多甩漏，最後唔放心整多個表，要佢做完就tick格仔。跟住就好好多。

暖心港媽表示，印傭按「配圖工作時間表」工作，大家能溝通到7成，不過仍有不少甩漏，如；開冷氣忘記閂窗、出街忘記戴口罩，連續四晚開住燈瞓覺，令她忍不住問印傭「係唔係驚黑？原來係唔記得熄燈。所以…請海外真係要俾啲時間佢哋適應新環境同生活習慣…」。

網民跪求港媽分享

有網友建議她將「配圖工作時間表」出售，「我覺得你做呢啲tailor made worksheet賣比啲太太有得諗」，港媽拒絕了該網民的建議，「其實人人都整到。只係要啲時間。做唔到生意。」

而港媽對印傭的暖心行為，獲許多網友大讚，「真係好用心改善溝通的僱主，而不是郁d就早po 投訴果d人，100個讚」、「我絕對相信呢個係良心僱主， 不過係咪良心姐姐就睇彩數」。

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責任編輯︰王明芳